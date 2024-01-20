آخر ظهور للزعيم عادل إمام.. احتفل بعيد ميلاده مرتين وتلقى رسائل صوتيه من محبيه

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ما بين الكوميديا والأكشن والتراجيديا قدم الزعيم عادل إمام تشكيلة من الأعمال الفنية التي كانت بمثابة علامات فنية في تاريخ السينما المصرية والعربية، وبعد سنوات قضاها الزعيم بين المسرح والتلفزيون والسينما ليكون آخر أعماله زهايمر، ليعلن ابنه المخراج رامي إمام تفرغ الزعيم لحياته الأسرية بعيدا عن عالم الفن.

آخر ظهور للزعيم عادل إمام

وكان آخر ظهور للفنان عادل إمام في مايو الماضي تحديدًا عندما أحتفل مع الأسرة بعيد ميلاده الـ83، داخل منزله بمنطقة المنصورية، وسط أسرته وعدد من أصدقاءه، وبينهم خالد سرحان، شريف حلمي، عمرو عرفة، وكذلك مساعده الشخصي عادل سليمان، وذلك في أجواء عائلية وحرص على التقاط الصور التذكارية معهم، ونشرها الفنان خالد سرحان عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك» آنذاك وانتشرت الصور عبر صفحات السوشيال ميديا، وكان عيد الميلاد الثاني عندما قرر مجموعة من الفنانين الاحتفال بعيد ميلاد الزعيم بإرسال تسجيلات صوتيه له يهنئونه ويطمئنون عليه، وعلى رأسهم الفنانة يسرا، والتي تحدثت إليه هاتفيًا للاطمئنان عليه، والفنانة لبلبة التي كشفت في تصريحات سابقة لـ«الوطن» أن الزعيم لم يكتف باتصالها، مشيرة إلى أنه انتظر قدومها.

وجاءت أنباء اعتزال الفنان عادل إمام مفاجئة للجمهور، إذ أعلن ابنه المخرج رامي إمام أن الزعيم عادل إمام، في تصريحات تلفزيونية أن والده يتمتع بصحة جيدة، ويقضي وقته مع أحفاده وعائلته، لكنه قرر التفرغ لقضاء وقته بجانبهم.