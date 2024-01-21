أسهل طريقة لعمل أبو فروة على البوتاجاز.. «هتدفوا في الشتا»

القاهرة - سمر حسين - صحة

طريقة عمل أبو فروة على البوتاجاز من الأشياء التي تتطلع السيدات لمعرفة طريقة عملها، إذ أنها من الأكلات المميزة المرتبطة بفصل الشتاء، كما أن له الكثير من الفوائد التي تساعد على مد الجسم بالطاقة، لذلك نقدمه لكم من خلال «هُن» بطرق سهلة ولذيذة.

طريقة عمل أبو فروة على البوتاجاز

طريقة عمل أبو فروة على البوتاجاز، نقدمها لكم وفقًا للشيف غادة جميل، عبر برنامجها «اتفضلوا عندنا»، المُذاع على فضائية «سب بي سي» سفرة:

طريقة عمل أبو فروة:

- نصف كيلو أبو فروة.

- كوبان من الماء.

- نصف ملعقة ملح.

طريقة عمل أبو فروة على البوتاجاز

- احضري أبو فروة، وقومي بعمل الشقوق الطولية به.

- باستخدام السكين ضعي نبات أبو فروة في قدر به ماء فاتر.

- ضعيه على النار لمدة تتراوح من 5 إلى 10 دقائق.

- ارفعي النبات من المياه ثم قومي بشويه على البوتاجاز.

- لمدة ربع ساعة ضعي أبو فروة، حتى تمام النضج.

- بعد تغير لونه ونضجه، قدمي طريقة عمل أبو فروة على البوتاجاز.

كم مدة طبخ أبو فروة؟

المكونات

- أبو فروة مشوي في الفرن.

- شوكولاتة ذائبة.

- شوكولاتة بالكراميل، وصوص كراميل.

طريقة عمل أبو فروة بالشيكولاتة والكراميل

- احضري الكمية المناسبة لك ولعائلتك من أبو فروة.

- قشريه ثم جهزي صينية على البوتاجاز.

- ضعي بها القليل من الزبدة، وقومي بتشويحه بها.

- ضعي كمية مناسبة من الشوكولاتة الذائبة إلى أبو فروة.

- ضيفي صوص الكراميل إلى المكونات.

- زيينه بصوص الشوكولاتة.

طريقة عمل أبو فروة

المقادير:

- عدد من أبو فروة حسب الأسرة.

- لتحضير طريقة عمل أبو فروة على البوتاجاز، قطعي كل حبة من أبو فروة إلى نصفين.

- ضعي أبو فروة على لوح تقطيع.

- اقطعيها إلى نصفين باستخدام سكين.

- ضعي أبو فروة على البوتاجاز ما بين 2-5 دقائق.

- زيلي القشرة الخارجية مباشرةً.

- اصنعي شقوقًا على شكل حرف X.

- ضعي أبو فروة في صينية الخبز.

- حمصي على النار لمدة 15-20 دقيقة.

- أخرجي القشرة الداخلية مع القشرة الخارجية.

- اتركيها حتى تصبح جاهزة وقدميه مع المكسرات ساخنة ولذيذة.

فوائد أبو فروة

وأوضح عمر ناجي، أخصائي التغذية العلاجية، خلال حديثه عبر«هُن»، أن فوائد أبو فروة كثيرة، إذ يحتوي على عناصر غذائية مهمة، لاحتوائه على الألياف التي تعمل على علاج الإمساك وعسر الهضم، وتحمي من مرض السكري، وكذلك مفيد لأصحاب الأمراض المزمنة، إذ أنه ينشط الدورة الدموية ويحفز خلايا الدم الحمراء، لاحتوائه على فيتامين بـ6، لاحتوائه على فيتامين سي، وتحمي من مستوى ضغط الدم.