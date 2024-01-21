«بلون الدهب وبيلمع».. ما هو سمك عيار 24؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

سمك عيار 24، عند سماع هذه الجملة للمرة الأولى، يتساءل البعض هل هناك سمك مصنوع من الذهب، ولكن بمجرد رؤيته يخال لك من الوهلة الأولى سبب تسميته بهذا الاسم، إذ أنه بالفعل يشبه الذهب كثيرًا في لمعانه وشدة بريقه، وهو ما يجذب إليه عدد كبير من السياح وتحديدا في مناطق البحر الأحمر.

لماذا يسمى بـ«سمك 24»؟

وبحسب تجار سوق السمك في الغردقة، فإن نوع السمك عيار 24، يشهد إقبالًا كبيرًا لشدة لمعانه الأصفر وارتفاع سعره مثل الذهب، وهو يعد من أغلى أنواع السمك، نظرا لمذاقه الشهي، ويتم تجهيزه بأكثر من طريقة لتناوله.

معلومات عن سمك عيار 24

ونقدم لكم معلومات من خلال «هُن»، عن سمك عيار 24، بحسب موقع «Azgardens»، الخاص بمعلومات عالم البحار والأسماك، وكل ما يختص بالنباتات المائية والاستوائية:

- يعيش في المياه العذبة ومياه البحار ومياة الأحواض النباتية.

- معروف باسم الألسنة العظمية.

- سمك عيار 24 يلمع باللون الأصفر.

- يعرف بارتفاع سعره الكبير.

- يكون الرأس كبيرة والجسم ممدود مغطى بقشور كبيرة وثقيلة.

- به نمط فسيفسائي من أول القنوات الهضمية.

- كل 60-70 يومًا قد تلد الأنثى صغارًا يبلغ طولها بضعة ملليمترات.

- له أكثر من طريقة عمل مقلي ومشوي وسنجاري وفرن وفيليه وطاجن.

- توافد السياح الأجانب يوميًا على سوق الأسماك لرؤيته، فهو من الأسماك النادرة.

- يتم تنظيم رحلات اليوم الواحد التي تنظمها شركات السياحة لمشاهدته.