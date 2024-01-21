مفأجاة.. هذا ما يحدث لجسمك ودماغك عند شرب الشاي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

الشاي من المشروبات الشعبية المفضلة، ورغم التحذير من الإفراط في تناوله فإنه له العديد من الفوائد الصحية، وقدرة كبيرة على الوقاية من الأمراض الخطيرة.

قال الدكتور أسامة صلاح أخصائي التغذية العلاجية يقول لـ"الخليج 365" إن الشاي مشروب شعبي يعشقه الكثيرون، وله العديد من الفوائد الصحية على الجسم بما في ذلك تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أو تجلط الشرايين وأمراض القلب.

وأضاف أن منه أنواعا كثيرة مثل شاي البابونج والشاي الأخضر وغيرهما، تحتوي على مضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات التي تحمي من أمراض خطيرة مثل السرطان ومنع التهابات العظام".

وقدم عدة نصائح لاستخدام الشاي بطريقة صحيحة والاستفادة منه بشكل صحي:

استخدام الشاي غير المحلى.

يفضل عدم إضافة السكر.

لا تضف الحليب إلى الشاي، يمكن أن يضعف فوائده.

شرب الشاي باعتدال لأن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى بعض الآثار الجانبية مثل الأرق، والجفاف.

الكمية المسموح بها من الشاي

يمكن تناول من 4 لـ5 أكواب في اليوم ولكن بشرط استشارة الطبيب إذا كنت تعاني من أي مشكلات صحية خطيرة.

اقرأ أيضًا:

تحذير من تناول الكشري في هذه الحالة.. هذا ما يحدث لجسمك

لن تتوقع.. هذا ما يحدث لجسمك عند شرب القهوة بعد الأكل مباشرة

علامة مبكرة تكشف الإصابة بسرطان البنكرياس.. احذرها

بـ8 جنيهات فقط.. نوع خضروات يحميك من النوبة القلبية وارتفاع الكوليسترول

لن تتوقع ما يحدث لمستويات الكوليسترول عند تناول "شوربة المواسير"