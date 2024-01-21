طبق بـ5 جنيها يحميك من السرطان وأمراض القلب.. بديل ممتاز للحوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

العدس من البقوليات والأكلات المنتشرة في فصل الشتاء وتستخدم للشعور بالدفء، لما يحتويه الألياف والبروتين والفيتامينات، ومن ضمن أنواعه العدس البني الذي يتميز بنكهة لذيذة.

ويبلغ سعر الكيلو من العدس البني 40 جنيها، حسب أسعار السوق المصري، ووفقا لموقعي "medicalnewstoday" و"هيلث لاين"، توجد العديد من الفوائد المذهلة للعدس البني كالتالي:

بديل ممتاز للحوم

العدس البني مليء بفيتامينات ب والمغنيسيوم والزنك والبوتاسيوم والحديد، كما أنه يتكون من 25% من البروتين.

مضاد للالتهابات

مصدر رائع لمركب البوليفينول الذي يتميز بخصائص قوية مضادة للأكسدة والالتهابات قد تساعد على منع تكوين الخلايا السرطانية.

صحة القلب

قد يحمي القلب عن طريق منع تراكم حمض الهوموسيستين في الجسم، وخفض مستويات الكوليسترول الضار وخفض ضغط الدم.

الوقاية من السرطان

العدس البني يحتوي على معدن السيلينيوم الذي يقلل الإصابة بسرطان القولون والمستقيم والبروستاتا والرئة والمثانة والجلد والمريء والمعدة، ويحسن الاستجابة المناعية للشخص عن طريق تحفيز إنتاج الخلايا التائية.

محاربة التعب

نقص الحديد هو سبب شائع للتعب، وعدم الحصول على ما يكفي منه يمكن أن يؤثر على مدى كفاءة الجسم

تحسين الهضم والشعور بالشبع

تساعد الألياف الموجودة في العدس على زيادة الشعور بالشبع وتقليل الشهية والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي ومنع الإمساك وتعزيز حركة الأمعاء المنتظمة.

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