6 فوائد لا تتوقعها لشرب عصير الكرفس

محمد اسماعيل - القاهرة - عصير الكرفس من المشروبات التي تتميز بمذاقها اللذيذ وفوائدها الصحية العديدة، كما أنه غني بنسبة عالية من الماء، ما يجعله مشروبًا منعشًا.

فيما يلي، نوضح الفوائد الصحية لعصير الكرفس، وفقًا لما جاء في موقع " Health Shots":

- ترطيب الجسم

عصير الكرفس مشروب منعش وغني بالعناصر الغذائية، ما يجعله خيارًا صحيًا للحفاظ على ترطيب الجسم وتعزيز الصحة العامة.

- خصائص مضادة للالتهابات

نظرًا لاحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات، التي تساعد على تقليل الالتهاب في الجسم.

- تعزيز صحة القلب

تساهم المركبات مثل الفثاليدات الموجودة في الكرفس في خفض ضغط الدم، وتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية. يمكن أن يساعد محتوى الألياف في الكرفس أيضًا في الحفاظ على مستويات الكوليسترول الصحية.

- تحسين أداء الجهاز الهضمي

يمكن أن يساعد عصير الكرفس في تعزيز صحة الجهاز الهضمي من خلال العمل كمدر طبيعي للبول، مما يساعد على طرد السموم. كما أن توافر الألياف يدعم حركات الأمعاء المنتظمة ويقلل من خطر الإمساك.

- إنقاص الوزن

بفضل محتواه المنخفض من السعرات الحرارية ومحتواه العالي من الماء، يمكن أن يكون عصير الكرفس إضافة مفيدة لخطة التحكم في وزن الجسم، حيث يوفر العناصر الغذائية دون سعرات حرارية زائدة.

- تحسين صحة الجلد

تساهم مضادات الأكسدة الموجودة في عصير الكرفس في تحسين صحة الجلد من خلال مكافحة الإجهاد التأكسدي وتعزيز بشرة متألقة. تقول أفني كول: "يساعد الترطيب الناتج عن عصير الكرفس أيضًا على ترطيب البشرة بشكل عام".

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