4 أخطاء كارثية عند تشغيل الدفاية تؤدي إلى إشعال الحرائق في المنزل

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعد الدفاية أحد أهم الأجهزة المنزلية، التي لا يمكن الاستغناء عنها خاصة في فصل الشتاء، لمواجهة البرودة الشديدة، ولكن ثمة بعض الأخطاء التي قد تؤدي لانفجار الدفاية، واشتعال الحريق في المنزل.

لا يجب استخدام الدفاية لفترة طويلة، فكثرة الاستهلاك تؤدي إلى كوارث غير متوقعة، إذ يمكن أن تنفجر في أي لحظة، ويحترق المنزل أو الغرفة التي توجد فيها الدفاية، وتزداد الخطورة عند النوم وتركها طوال الليل أو مدة تزيد عن 8 ساعات، لذا يجب تجنب هذا الأمر، لمنع حدوث كارثة كبرى، قد تؤدي إلى وفاة شخص، بحسب موقع genuine-comfort.com.

الطريقة الأفضل لاستخدام الدفاية

يجب على ربة المنزل فصل الدفاية من الكهرباء، بعد تشغيلها بضع ساعات، حتى لا يتطور الأمر إلى الانفجار، واشتعال حريق بالمنزل، خاصة إذا كانت الغرفة مغلقة، ولا يوجد بها منافذ للهواء، ما يؤدي إلى زيادة الضغط على الدفاية، والطريقة الأفضل لاستخدام الدفاية، هو فصلها بعد وقت قصير من تشغيلها، أو عند الحصول على جو دافيء في الغرفة.

عادات خاطئة تؤدي إلى انفجار الدفاية

ومن العادات الخاطئة التي قد تؤدي إلى حدوث كارثة كبرى، هو التدخين بجوار الدفاية، أو ترك أعقاب السجائر بجوارها، وهو من أخطر الأمور، وكذا استخدام المياه بجانب الدفاية، لأنه قد يؤدي إلى اشتعال الحريق، الذي لا يمكن السيطرة عليه بسهولة، لذا يجب أن ينتبه الوالدين إلى هذا الأمر، حفاظًا على سلامتهم وسلامة أطفالهم.

استخدام الطفاية في اخماد الحريق

وتعد أهم نصيحة هي إبعاد الدفاية عن الأثاث والمفروشات، والأشياء القابلة للاشتعال، تجنبًا لحدوث حريق، وتعد الحرائق الناتجة عن الأجهزة الكهربائية وخاصة الدفايات، من أخطر أنواع الحرائق، لأنها لا تطفئ بالمياه، بل تحتاج إلى طفاية حريق.