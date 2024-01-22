4 طرق فعالة لتنظيف سطح المكواة المحترق.. استعيدي لمعانه

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تتعرض المكواة إلى التلف بسبب طرق الكي الخاطئة، إذ يتلف سطحها عند كي أقمشة لا تصلح لمواجهة الحرارة بشكل مباشر، أو عند رفع درجة الحرارة عن الحد المسموح به للقطعة التي يتم كيها، وعادًة ما نتخلص من المكواة بعد حدوث الحروق بسطحها، ولكن هناك طرق عديدة لتنظيف سطح المكواة المتسخ بفاعلية مبهرة، فلا داع لعدم استعمال المكواة التي أصابها الخلل بعد الآن.

ووفقًا لموقع «wiki how»، نعرض الطرق الفعالة لتنظيف المكواة المتهالكة وإعادتها كالجديدة مرة أخرى.

إرشادات قبل تنظيف المكواة

قبل البدء بعملية التنظيف تأكد من برودة سطح المكواة، حتى لا تتعرض للخطر عند التعامل معها، وتأكد من عدم توصيلها بأي مصدر كهربائي بعد التنظيف لمدة ساعة على الاقل.

طرق تنظيف المكواة

ببعض الأغراض المنزلية البسيطة، يمكنك إعادة المكواة لهيئتها الجديدة، وتنظيفها بشكل فائق الكفاءة.

استعمال الماء والصابون

إذا كانت المكواة بها بعض الحروق البسيطة، يمكن تنظيفها بواسطة خليط الماء مع المسحوق الصابوني، ويتم فرك سطح المكواة بقطعة من الإسفنج المغموسة في الخليط الذي تم تحضيره مسبقًا، إلى أن يتلاشى الاتساخ من على السطح.

واحذري استخدام السلك المعدني المخصص للأواني على سطح المكواة؛ حتى لا تتعرض للخدوش، وبالتالي تؤدي لتقطيع أنسجة الملابس.

استعمال معجون الأسنان

يمكنك استخدام معجون الأسنان في تنظيف المكواة إذا ما كانت متسخة بدرجة متوسطة من الحروق، فقط عليك دهن سطح المكواة الجاف بقطعة من معجون الأسنان، على أن يتم توزيعها على السطح بالكامل، ومن ثم فركها بقطعة من القماش الجافة، إلى أن يتم تنظيف المكواة وتلاشي بقايا الأقمشة اللاصقة بها.

وبعد ذلك ينظف سطح المكواة من آثار معجون الأسنان بواسطة قطعة من القماش المبللة.

استعمال الخل والملح

عند حدوث تلف شديد بسطح المكواة وتعرضه للحروق البالغة والبقع العنيدة، فعليك استعمال خليط الخل مع الملح، على أن يتم خلطهم بمقادير متساوية، ومن ثم رفع الخليط على النار، حتى يكتسب بعض الحرارة، وبعد ذلك استعملي الخليط بواسطة قطعة من القماش الجاف، وافركي به الحروق والبقايا اللاصقة على سطح المكواة.

ولكن انتبهي على يديك عند تنفيذ الخطوات، ويفضل ارتداء القفازات أثناء تطبيق العملية السابقة.