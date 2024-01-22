ما هي أسباب ومخاطر تمدد الأوعية الدموية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - يحدث تمدد الأوعية الدموية عندما تضعف جدران الأوعية الدموية وتتوسع، ما يتسبب في انتفاخها، وهي حالة خطيرة يمكن أن تؤدي إلى نزيف داخلي ووفاة.

يقول الطبيب الروسي الكسندر مياسنيكوف إن تمدد الأبهر هو حالة صحية شائعة أكثر عرضة للإصابة به بمقدار الضعف، ففي حين أن حوالي 10-13% من الرجال يصابون به، فإن النسبة تنخفض إلى 6% لدى النساء، وفقًا لوكالة " فيستي. رو" الروسية.

وتابع: "يتم تشخيص تمدد الشريان الأورطي باستخدام الموجات فوق الصوتية، حيث يتم قياس قطر الشريان الأورطي، ويختلف قطر الشريان الأورطي الطبيعي حسب العمر والجنس، ولكن بشكل عام يعتبر زيادة قطر الشريان الأورطي بنسبة 50 % أو أكثر دليلًا على تمدده".

وأضاف: "80 % من حالات تمدد الأوعية الدموية لا تشكل خطورة على الصحة لأنها صغيرة، لكن يصبح تمدد الوعاء الدموي خطيرا عندما يصبح قطره 5 سنتمترات وأكثر، أو يكبر بمقدار 0.5 سم خلال 6 أشهر".

وأوضح الطبيب، التدخين العامل الأكثر خطورة في تطور تمدد الأوعية الدموية في الأبهر البطني.

ويقول: "الرجال المدخنون أو السابقون للتدخين معرضون بشكل خاص لخطر الإصابة بتمدد الأوعية الدموية، لذا إذا كنت في هذه الفئة، يجب عليك إجراء الفحوصات كل ستة أشهر خلال ثلاث سنوات، إذا كان التمدد ينمو، فقد يوصي الطبيب بإجراء عملية جراحية".

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