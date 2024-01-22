حسام موافي يكشف سر ظهور الهالات السوداء أسفل العين.. «عالجيها بتكلفة بسيطة»

القاهرة - سمر حسين - صحة

ظهور الهالات السوداء أسفل العين من المشكلات المزعجة للمرأة، ولا يعرفن السبب الرئيسي الذي يساهم في زيادتها، وهو ما كشفه الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، في فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونقدمه لكم من خلال «هُن»، بالإضافة إلى طرق العلاج.

أسباب ظهور الهالات السوداء

أوضح أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن أسباب الهالات السوداء، هو الاكتئاب والأنيميا: «سبب مشاكل الهالات السوداء الإصابة بالاكتئاب، وعند النساء بيجتمع الاكتئاب مع الأنيميا»، لذلك يجب حل المشكلات النفسية التي تعاني منها المرأة، بالإضافة إلى علاج الأنيميا، وهو ما أوضحته هايدي فايز، خلال حديثها لـ«هُن»، الأنيميا تحدث تغيرات في الجسم، وتؤثر على الجسم بالضعف العام، لذلك يجب تعويض نقص الحديد ونقص حمض الفوليك أو فيتامين بـ 12.

ومن جانبها أضافت إيمان سند، أستاذ الأمراض الجلدية والتجميل، خلال حديثها لـ«هُن»، أن الهالات السوداء، تأتي من مشاكل الأنيميا، والتهاب الجلد التأتبي والتهاب الجلد التماسي: «بالوصفات الطبيعية يمكن العلاج، ولو زاد الأمر يجب تحليل الهيموجلوبين في الدم مع فيتامين د والحديد».

علاج الهالات السوداء

ونقدم لكم بعض الوصفات الطبيعية، بحسب «تايمز أوف إنديا»، بطرق يجب اتباعها للتخلص من الهالات السوداء، بمكونات لا تتعدى الجنيهات من العطار:

- وضع مكعب الثلج في قطعة من القماش، ومن ثم تمريرها على محيط العينين، مع بعض قطرات الشاي.

- وضع أكياس الينسون لمدة 10 دقائق، ووضعها على العين لمدة ربع ساعة، يساعد على إزالة الاحتقان.

- لترطيب البشرة، والحفاظ على العين، استخدام الخيار، إذ أنه يتمتع بفوائد، ومضادات للأكسدة تعالج الهالات السوداء.

- غمسي دائرتين من القطن جيدًا، في زيت الزيتون، ويكون هذا الخليط على القطنة، ثم اعصريه وضعيه على الهالات السوداء.