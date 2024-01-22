موعد خطوبة ليلى أحمد زاهر وهشام جمال.. مفاجأة بشأن الصور المنتشرة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في حفل عائلي بسيط ضم الأهل والأصدقاء المقربين فقط، احتفل الفنان والمنتج هشام جمال والفنانة ليلى أحمد زاهر، ابنة الفنان أحمد زاهر بخطبتهما، منذ ما يقرب من أسبوعين، وانتشرت صور الحفل على مواقع التواصل الاجتماعي، ليدعو لهما محبيهما بالتوفيق في هذه الخطوة، إلا أنها لم تكن سوى مجرد قراءة فاتحة.

وقال الفنان أحمد زاهر، إن ارتباط ابنته بهشام جمال، لم يكن خطبة بل مجرد قراءة فاتحة، كخطوة أولى في الارتباط، وسيتم الاحتفال بالخطوبة في فصل الصيف المقبل، وجاء ذلك خلال تصريحات تليفزيونية، قائلا: «اللي أعلن عنه هشام جمال كان قراية فاتحة، لكن الخطوبة في الصيف».

إطلالة الفنانة ليلى أحمد زاهر

وقد ظهرت ليلى زاهر في الصور التي نشرتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتعلن فيها عن ارتباطها بهشام جمال، مرتدية فستان أبيض، مع الطول مكياج هادئ، لتظهر بإطلالة بسيطة، جذبت أنظار الجمهور إليها، وجاءت التعليقات تدعو لهما بالتوفيق في حياتهما القادمة معا: «بجد لايقين على بعض أوي، ربنا يوفقهم ويتمملهم على خير، ربنا يرزقهم السعادة والفرحة».

مسلسل «في بيتنا روبوت»

التفت ليلى أحمد زاهر مع هشام جمال، في عمل فني من بطولتهما سويا، وهو مسلسل «في بيتنا روبوت»، الذي عرض على شاشة «cbc»، ولاقى نجاحا باهرا وأشاد به النقاد، خاصة أن العمل مناسبا للأطفال، ويتحدث عن مجال الروبوتات َوالذكاء الاصطناعي في إطار كوميدي.