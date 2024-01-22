8 نصائح فعالة للحفاظ على صحة عينيك

محمد اسماعيل - القاهرة - العينان هي أحد أهم أعضاء الجسم، حيث أنها مسؤولة عن الرؤية، لذلك، من الضروري الحفاظ على صحة العينين من خلال اتباع نمط حياة صحي واتخاذ بعض الإجراءات الوقائية.

فيما يلي، نذكر لكم بعض النصائح البسيطة التي يمكن أن تساعدك على تعزيز صحة عينيك، وفقًا لموقع "CNET".

- ارتداء النظارات الشمسية

أشعة الشمس الضارة يمكن أن تلحق الضرر بالعينين، ما يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة، مثل: إعتام عدسة العين وحروق الشمس وسرطان العين، لذلك، من الضروري ارتداء النظارات الشمسية التي تحمي من الأشعة فوق البنفسجية.

- تقليل النظر إلى الهاتف

قضاء وقت طويل أمام الشاشات يؤدي إلى متلازمة رؤية الكمبيوتر، وهي حالة تتسبب في مجموعة من الأعراض، مثل: جفاف العين، وألم في الرقبة والكتفين، وعدم وضوح الرؤية، والصداع.

وتُوصي جمعية البصريات الأمريكية باستخدام قاعدة 20-20-20 للوقاية من متلازمة رؤية الكمبيوتر. تتمثل هذه القاعدة في النظر إلى شيء ما على بعد 20 قدمًا على الأقل لمدة 20 ثانية كل 20 دقيقة من استخدام الشاشة.

- النشاط البدني

ممارسة التمارين بانتظام ليست مفيدة للجسم فقط، بل تؤثر أيضًا على صحة العينين، يوصي مركز CDC بممارسة الأنشطة الهوائية المعتدلة لمدة 150 دقيقة على الأقل أسبوعيًا، بالإضافة إلى، ممارسة تمارين العين لتقليل التوتر وإجهاد العين أثناء الجلوس على المكتب.

- الإقلاع عن التدخين

التدخين يضر بصحة العينين، حيث يزيد من خطر الإصابة بإعتام عدسة العين والضمور البقعي المرتبط بالتقدم في العمر، بالإضافة إلى أمراض أخرى، مثل الجلوكوما وأمراض العين الدرقية، وتفاقم اعتلال الشبكية السكري

- تناول طعام صحي

يساعد تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات A وC وE والبيتا كاروتين وأحماض أوميجا-3 الدهنية واللوتين والزياكسانثين والزنك، على في نمو الخلايا وتقليل التهاب أنسجة العين والحد من الجذور الحرة التي يمكن أن تلحق الضرر بالعينين.

- تجنب فرك العينين

فرك العينين باستمرار قد يتسبب في تلفها أو التهابها، حيث جفاف العين يمكن أن يدفع الشخص إلى فرك عينيه، وقد يقوم البعض بفركهما كثيرًا أو بقوة شديدة، ما يؤدي إلى مشكلات صحية مثل: انخفاض الرؤية أو ضبابيتها والصداع والالتهابات وحساسية العين والضوء.

- غسل اليدين

غسل اليدين بانتظام يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي بنسبة تصل إلى 21% وأمراض الإسهال بنسبة تصل إلى 40%.

- إزالة المكياج

إزالة المكياج قبل النوم أمر ضروري للحفاظ على صحة العينين، حيث تساعد على إزالة الأوساخ والزيوت والبكتيريا التي يمكن أن تتراكم على الجفون والجلد المحيط بها.

لذا يؤدي عدم إزالة المكياج قبل النوم إلى الإصابة بالتهاب الجفن، وهي عدوى بكتيرية تُصيب الجفون وتسبب احمرار وحكة في العينين.

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