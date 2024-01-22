4 مشروبات منزلية تحارب الكوليسترول وتقتل الخلايا السرطانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

الكثير من المشروبات التي يمكن تحضيرها في المنزل بسهولة، توفر فوائد صحية مذهلة لصحة الجسم، من أبرزها محاربة مستويات الكوليسترول المرتفعة، وقتل الخلايا السرطانية.

وذكر موقع thehealthsite أبرز المشروبات الفعالة في خفض مستويات الكوليسترول المرتفع ومحاربة الخلايا السرطانية، ويمكن تحضيرها في المنزل.

شاي أخضر

يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة التي تخفض مستويات الكوليسترول المرتفع، كما تحارب الجذور الحرة التي لها دور كبير في الإصابة بالسرطان، والأمراض المزمنة مثل أمراض القلب.

عصير الطماطم

تحتوي الطماطم على مضادات الأكسدة التي تدعى الليكوبين، ولها العديد من التأثيرات المذهلة على صحة الجسم، حيث تحارب الخلايا السرطانية من خلال القضاء على الجذور الحرة، كما تخفض من مستويات الكوليسترول وتحديدًا الضار، لأنها غنية بالألياف.

عصير التوت

تحتوي العديد من أنواع التوت على نسبة عالية من الألياف ومضادات الأكسدة، وكلاهما قد يخفض مستويات الكوليسترول المرتفعة، كما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة بما في ذلك أمراض القلب والسرطانات.

الكاكاو

المكون الأساسي للكاكاو الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على مضادات الأكسدة المعروفة باسم الفلافانول، ولها دور فعال في خفض مستويات الكوليسترول المرتفع، وتحديدًا الضار، كما يحارب الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسرطانات.

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