7 علامات إذا ظهرت عليك تخبرك بارتفاع السكر بشكل حاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

يشير داء السكري إلى مجموعة من الأمراض التي تؤثر على كيفية استهلاك الجسم لسكر الدم أو الجوكوز، وهو مصدر مهم لإمداد الطاقة إلى الخلايا التي تتكون منها العضلات والأنسجة، كما أنه المصدر الرئيسي لإمداد الدماغ بالطاقة.

ويختلف السبب الرئيسي للإصابة بداء السكري باختلاف نوعه، ولكن بصرف النظر عن نوع داء السكري فإنه يؤدي إلى زيادة مستوى السكر في الدم، وقد تؤدي الزيادة المفرطة لحدوث مشكلات صحية خطيرة.

وتوجد علامات إذا ظهرت عليك تدل على ارتفاع السكري بشكل حاد تتمثل في ما يلي، وفقًا لموقع "مايو كلينيك":

العطش الشديد.

زيادة الحاجة إلى التبول.

عدم وضوح الرؤية.

الشعور بالتعب.

فقدان الوزن دون مبرر.

الغثيان أو القيء.

سرعة ضربات القلب.

إذا ظهرت عليك تلك الأعراض عليك قياس نسبة السكر في الدم، وإذا كانت أعلى من 240 ملليجراما/ ديسيلتر، فمن المهم طلب المساعدة على الفور.

علاج ارتفاع السكر الحاد

تشمل العلاجات الشائعة لارتفاع السكري بشكل حاد ما يلي:

إعطاء الأنسولين.

إعطاء السوائل الوريدية.

علاج أي مضاعفات.

ومن المهم أيضًا معالجة السبب الكامن وراء ارتفاع السكري الحاد وقد تشمل:

العدوى.

بعض الأدوية.

مشكلات في الغدة الدرقية.

مشكلات في الكلى.

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