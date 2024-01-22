حديقة حيوان تسمح بإطلاق الحبيب السابق على الصراصير.. عبر للإكس عن حبك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

توفر حديقة حيوان برونكس في نيويورك، فرصة غريبة من نوعها قبل حلول عيد الحب، حيث تعرض على من أنهوا علاقات للتو الانتقام من أحبائهم السابقين والتنفيس عن مشاعرهم بطريقة غير عادية، من خلال وضع اسم الشريك السابق "الإكس" على أحد الصراصير، وذلك وفقًا لما ذكره موقع ndtv.

وتقدم حديقة الحيوان هذه الخدمة مقابل 15 دولار، أي نحو (77 جنيها مصريا، كما يتم إرسال شهادة ملونة عبر البريد الإلكتروني، حتى ترسلها الى حبيبك السابق لتعلن تسمية صرصور يعرف باسم "مدغشقر"، يصل طوله إلى نحو 10 سنتيمترات، ويعد أكبر أنواع الصراصير في العالم.

حديقة الحيوان: عبر للإكس عن حبك بأحرف كبيرة

وأعلنت حديقة الحيوان في تغريدة عن الحملة وكتبت: "عيد الحب يزحف مرة أخرى، هدية واحدة فقط لها ستة أرجل وهالة من الرومانسية لا تقاوم، لذا قم بتسمية صرصور الهسهسة في حديقة حيوان برونكس بمدغشقر على اسم شخص مميز لديك وعبر عن حبك له بأحرف كبيرة وجريئة".

مع العلم يتم تقديم الطلبات في 8 فبراير 2024 للحصول على الهدية بحلول عيد الحب، وأطلق 3 آلاف و246 شخصًا أسماء أحبائهم السابقين على الصراصير في عيد الحب العام السابق، وفقًا لحديقة حيوان برونكس، حسبما ذكرت شبكة سي بي إس نيوز.

حماية التنوع البيولوجي في جميع أنحاء العالم

وجدير بالذكر أن جميع الأموال ستذهب إلى جمعية الحفاظ على الحياة البرية، التي تهدف إلى حماية التنوع البيولوجي في جميع أنحاء العالم، وفي العام الماضي، أطلقت منظمة الحفاظ على الحياة البرية في حديقة حيوان تورونتو أيضًا حملة مماثلة تحمل اسم صرصور.

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