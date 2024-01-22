توقعات عبير فؤاد.. إصابة زيزو ونجم الرأس الأخضر - وهذا بطل منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - يلتقي منتخب مصر نظيره الرأس الأخضر، في العاشرة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2023، التي تقام في كوت ديفوار .

وتعد هذه المباراة هي الأولى التي تجمع بين المنتخبين؛ في تاريخهما، ويحتاج منتخب مصر للفوز من أجل الصعود لدور الـ16 في الوقت الذي ضمن فيه الرأس الأخضر الصعود متصدرا للمجموعة.

وتحدثت خبيرة الأبراج عبير فؤاد في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، عن حظوظ أبرز اللاعبين خلال المباراة، وجاءت كالتالي:

توقعات تشكيل منتخب مصر

حارس المرمى: محمد الشناوي 18 ديسمبر 1988/ برج القوس: محمد الشناوي يحتاج إلى جهود مضاعفة، للسيطرة على حالة التشوش الموجودة لديه، نتيجة مواجهة القمر له.

خط الدفاع: محمد عبد المنعم 1 فبراير 1999/ برج الدلو: من مواليد برج الدلو القمر يدعمه ومن أكثر اللاعبين النشطين على أرض الملعب، ويكون لديه حضور نايل وحماس وهمة.

إمام عاشور مشوش وتألق تريزيجيه

خط الوسط: إمام عاشور 20 فبراير 1998/ برج الحوت: من مواليد برج الحوت، القمر في وضع معاكس له، ولا يكون في أفضل حالته، قد يكون مشوش ومع ذلك يمكن أن يحسن الوضع الشمس وعطارد.

ماذا ينتظر بديل محمد صلاح أمام الرأس الأخضر؟

مصطفى فتحي مواليد 12 مايو برج الثور: يحتاج مصطفى فتحي لتركيز مضاعف على أرض الملعب، ومع ذلك المريخ سيدعمه ويجعل لديه إصرار.

أحمد مصطفى زيزو من مواليد برج الجدي: الحظ ليس حليفه اليوم على مستوى الصحة، ويمكن أن يتعرض لإصابة، ومع ذلك لديه سرعة بديه وإصرار، رغم أن طاقته البدنية أقل.

مصطفى محمد من مواليد برج القوس: يحتاج إلى تركيز مضاعف اليوم، على أرض الملعب، واليوم مش في أفضل حالته.

تألق مهاجم مصر أمام الراس الأخضر

عمر مرموش 7 فبراير 1999/ برج الدلو: القمر والشمس في وضع داعم له، ويمكن أن يحرز أهدافا، وسيكون البطل اليوم.

محمود تريزيجيه 1 أكتوبر 1994/، الميزان: من الأفضل أن يشارك اليوم، لأن الشمس تعطيه حماس وقوة، والقمر في منزل الحظ بالنسبة له.

مدرب منتخب مصر: المدرب البرتغالي روي فيتوريا 16 أبريل/ برج الحمل: لديه يقظة ذهنية اليوم ويعرف أن يضع خططا بشكل ممتاز.

تشكيل فريق الرأس الأخضر

جوسيمار دياز فوزينها مواليد 3 يونيو 1986 برج الجوزاء: القمر في بيته ومسيطر ولديه يقظة عالية في الملعب.

بيبي من مواليد 12 يوليو/ برج السرطان: لديه طاقة بدنية أقل وممكن أن يكون عرضة للإصابة.

جاميرو مونتيرو و فإن مواليد يوم 23 نوفمبر 1993/ برج القوس: اليوم أسوأ أيامه، حيث إن القمر يواجه القوس ويجعله مشتتا.

ويلي سيميدو في 27 أبريل 1994/ برج الثور: لديه تشتت على أرض الملعب، وتنافر فلكي كبير.

توقعات الفوز

وتوقعت خبيرة الأبراج أن الفوز يكون اليوم في صالح المنتخب المصري ولكن عليهم التركيز وعدم تضيع الفرصة، قائلة: "لو مضيعوش الحظ هنخسر".