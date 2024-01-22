10 أطعمة ومشروبات تسبب تساقط الشعر.. احذريها حتى لا تقعي في فخ فوائدها

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

لكل طعام مميزات وسلبيات، وهناك 10 أطعمة ومشروبات تسبب تساقط الشعر، أبرزها من المشروبات الكحوليات والسكريات التي تقلل المناعة، ومن الأطعمة ما هو مفاجئة للبعض بشأن أكلات من الألبان والأسماك المشهورة بفوائدها للصحة والشعر بحسب موقع «Eat this not this»، وهو ما نستعرضه في السطور التالية.

10 أطعمة ومشروبات تسبب تساقط الشعر

البداية في 10 أطعمة ومشروبات تسبب تساقط الشعر حتى تحذريها، من السكريات والمشروبات التي تحتوي على نسبة كبيرة من السكر من الممكن أن تتسبب في مقاومة الأنسولين، ما يؤدي إلى اضطرابات هرمونية تؤدي في النهاية لتساقط الشعر.

2- بعض منتجات الألبان

يمكن أن ترفع بعض منتجات الألبان مستويات الأنسولين في الجسم، ما يؤدي إلى تساقط الشعر وهي من بين 10 أطعمة ومشروبات تسبب تساقط الشعر.

3-المشروبات الغازية

الإفراط في تناول المشروبات الغازية بحسب حديث الدكتورة مروة شعير، استشاري التغذية العلاجية لـ«هن»، انها تسبب الكثير من الأضرار من بينها سقوط الشعر.

4- المكسرات

بالرغم من أن المكسرات غنية بالبروتين والدهون الصحية، إلا أن من يعاني من حساسية للمكسرات، والسيلينيوم الموجود فيها يمكن أن يسبب تساقط الشعر لبعض الأفراد.

6- الوجبات السريعة

تحمل الوجبات السريعة دهون مشبعة ودهون أحادية غير مشيعة، ويمكن أن تساهم في ضعف الشعر وتساقطه.

7- انواع من السمك

الأسماك التي تحتوي على الزئبق يمكن أن تتسبب في تساقط الشعر، لأنها تؤثر على مستويات الزنك في الجسم، مما يؤدي إلى اختلال التوازن الهرموني وضعف المناعة.

8- بياض البيض النيئ

احذري تناول بياض البيض النيئ، لأنه يمكن أن يسبب نقص البيوتين، الذي يؤثر على إنتاج الكيراتين ما يسبب تساقط الشعر.

9- الأطعمة الغنية بفيتامين «أ»

الإفراط في فيتامين «أ» يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالتسمم، حيث يخزن الجسم أي فائض من الفيتامينات، وزيادته قد تؤدي إلى تساقط الشعر.

10-الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع

الأطعمة مثل الدقيق المكرر والخبز والسكر تؤدي إلى ارتفاع الأنسولين، وتسبب اضطرابات هرمونية، تسبب تساقط الشعر.