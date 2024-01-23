هل يمكنك تحقيق ثروة من شراء أرخص جرام ذهب؟.. سعره أقل من 2000 جنيه

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يُعتبر الذهب ثروة كبيرة للسيدات اللواتي يبحثن عن الاستثمار، سواء بشراء سبيكة أو شراء جرامات، ومع تذبذب أسعار الذهب يتجه البعض لشراء الأعيرة القليلة مثل عيار 9 الذي يُباع بسعر قليل في أماكن معينة، ومع ذلك لا يُقبل عليه الناس بسبب ثقافات بعض المحافظات التي تفضل الذهب عيار 21، وعيار 24 بحسب تصريحات مستشار شعبة الذهب، نادي نجيب لـ«هن»، لكن هل يصلح العيار 9 ليكون ثروة واستشمار؟.

هل تحقق ثروة من شراء أرخص جرام دهب؟

يقول مستشار شعبة الذهب، نادي نجيب، إن الذهب عيار 9 الذي يُباع في خان الخليلي والأماكن السياحية لا يُقبل عليه الناس، على الرغم من كونه يصلح ليكون ثروة لكن مصنعيته عالية جدًا، ولا يشتريه إلا بعض المحافظات، أما وجه قلبي وثقافات بعض المحافظات يفضِّلون شراء العيار 21 والعيار 24 النقي، يخافون من شراء العيار 18 ظنًا منهم أنه يحتوي على معادن أخرى مثل النحاس: «علشان كدا بقى العيار 9 عيارللسواح فقط، بس المصريين مبيحبوش غير الـ21، عيار 9 بقى لمشغولات معينة».

كيف يمكن شراء 10 جرامات ذهب بـ15 ألف جنيه؟

وبحسب حديث نادي نجيب، يمكن للسيدات شراء ذهب بأسعار بسيطة، وهو عيار 9، وهو نصف عيار 18، الذي وصل سعره في محلات الصاغة اليوم إلى 2880 جنيها للجرام الواحد، في حين يباع الجرام الواحد من عيار 9 بـ1440 جنيهًا.

ومن خلال العيار ذاته يمكن الحصول على 10 جرامات ذهب من عيار 9 بـ14 ألف جنيه من منطقة خان الخليلي بالقاهرة، ومع إضافة المصنعية يمكن أن تصل التكلفة إلى 15 ألفا.