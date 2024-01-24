تحذير من إضافة اللبن إلى وجبة الشوفان.. وخبير تغذية: نتائجه غير متوقعة

القاهرة - سمر حسين - صحة

الشوفان من المأكولات المفيدة للجسم، وهو عنصر يجب أن يتواجد في كل بيت، إذ أن له فوائد صحية مذهلة، وتضاعف فوائده عند تناوله على الريق، فيعتبر كنزًا له فوائد عديدة، خاصةً لمتبعي الأنظمة الغذائية، ويجب أن تهتم الأمهات بتوفيره لأسرتها، لأنه يعزز المأكولات الغذائية، ولكن هناك أخطاء شائعة لتناوله نوضحه لكم من خلال «هُن».

أخطاء شائعة عند تناول الشوفان

لماذا لا يجب إضافة الحليب لوجبة الشوفان؟، هو ما أجاب عن عمر ناجي، أخصائي التغذية العلاجية، خلال حديثه، لـ«هُن»، إذ أوضح أن الشوفان أفضل وجبة فطور صحية، ولكن هو وحده به كميات عالية من الكالسيوم والبوتاسيوم، وإضافة اللبن قد يسبب انتفاخ: «من الأفضل تناوله وحيدًا للبعد عن مشاكل الجهاز الهضمي، ويجب عدم تناوله مع السكر، لأنه في الأساس يعتبر من الفيتامينات المشبعة المندرجة تحت فئة الكربوهيدرات، والحليب أو السكر يؤثر على خصائصه المفيدة للجسم».

ما هي فوائد الشوفان على الريق؟

وأضاف «ناجي»، أن تناول الشوفان في أي صورة مفيد، لما به من خصائص وتأثيرات صحية عديدة على أعضاء الجسم: «شرب أو أكل كوب من الشوفان يحارب الفيروسات والأمراض، وهو طريقة لتعزيز العناصر الغذائية جميعها، لاحتوائه على زيوت قوية، تؤدي إلى مستويات متوازنة من الجلوكوز في الدم».

هل الشوفان يعتبر فطور صحي؟

وأوضح أن الشوفان من المأكولات الصحية، لقلة السعرات الحرارية التي يحتوي عليها: «بيساعد على الهضم والشبع الشديد، مكون آمن للتناول دون الخوف من زيادة الوزن، يحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية من معادن وفيتامينات مفيدة لصحة الجسم، وهو هام لكل من يريد اتباع نظام غذائي لإنقاص الوزن، فهو مغذي ويمنح شعور بالشبع لفترات طويلة، على أن يتم تناوله بالكميات العادية».

كيف اكل الشوفان على الريق؟

كما أثبتت الدراسات التي نشرتها مجلة «Nutritional Journal»، الخاصة بالمنتجات الصحية، أن تناول الشوفان في شكل المأكولات الغذائية، يساعد على الصحة والعيش بصورة أفضل، إذ أنه يحتوي على كميات عالية من المنجنيز والمغنيسيوم والنحاس والحديد والزنك المفيد للجسم، وفيما يلي نقدم طريقة عمل عيش الشوفان، على خُطى الشيف نجلاء الشرشابي، عبر قناة «سي بي سي سفرة»:

- كوبان دقيق الشوفان.

- أربعة أكواب ماء فاتر.

- نصف ملعقة صغيرة ملح.

طريقة التحضير:

- أولى الخطوات لطريقة عمل عيش الشوفان بدون خميرة، هي وضع الماء على الشوفان.

- سخني الماء وضعيه على الخليط ويعجن إلى أن تصبح العجينة لينة.

- اتركي خليط الشوفان لمدة ربع ساعة.

- غطيه حتى يمتص كمية كبيرة من الماء ليكون سهل الضرب في الخلاط.

- اضربيه في الخلاط وتركه 10 دقائق.

- حتى تهدأ العجينة ضعيه على النار حتى ينضج.