"تظهر أثناء النوم".. علامات تكشف إصابتك بمرض السكري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

مرض السكري هو حالة يكون فيها الجسم غير قادر على إنتاج الأنسولين بشكل صحيح، وهذا يسبب مستويات زائدة من الجلوكوز في الدم، ومن الأنواع الأكثر شيوعًا هي مرض السكري من النوع 1 و2.

لذا فإن الحفاظ على نسبة السكر في الدم في نطاق آمن قد يقلل من الأعراض التي تعاني منها.

ويمكن أن تشمل الأعراض قصيرة المدى لارتفاع نسبة السكر في الدم العطش المتكرر أو الجوع وكثرة التبول، وفقا لموقع "هيلث لاين" الطبي.

لماذا يؤثر مرض السكري على قدرتك على النوم؟

أجرى باحثون أمريكيون دراسة عام 2012 كشفت وجود ارتباط بين اضطراب النوم ومرض السكري، ويتضمن اضطراب النوم صعوبة في النوم أو الاستمرار فيه، أو النوم أكثر من اللازم.

ووجدت الدراسة علاقة واضحة بين اضطراب النوم ومرض السكري.

وقال الباحثون إن الحرمان من النوم يعد عامل خطر كبير للإصابة بمرض السكري، والذي يمكن السيطرة عليه في بعض الأحيان.

كما إن الإصابة بمرض السكري لا تعني بالضرورة أن نومك سيتأثر، ويتعلق الأمر أكثر بأعراض مرض السكري التي تعاني منها وكيفية إدارتها.

وارتفاع مستويات السكر في الدم يمكن أن يسبب التبول المتكرر، وإذا كانت مستوياته مرتفعة أثناء الليل، فيمكنك الاستيقاظ بشكل متكرر لدخول المرحاض.

وعندما يحتوي جسمك على جلوكوز إضافي، فإنه يسحب الماء من أنسجتك، قد يجعلك هذا تشعر بالجفاف، مما يدفعك إلى النهوض لتناول الماء.

يمكن أن تؤثر أعراض انخفاض نسبة السكر في الدم، مثل الارتعاش والدوخة والتعرق، على نومك.

انقطاع التنفس أثناء النوم:

هو اضطراب النوم الأكثر شيوعًا لدى مرضى السكري، ويحدث عندما يتوقف التنفس بشكل متكرر طوال الليل.

ويحدث انقطاع التنفس أثناء النوم بشكل أكثر شيوعًا عند الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني، وذلك لأن الأشخاص غالبًا ما يعانون من زيادة الوزن، مما قد يؤدي إلى تضييق الممرات الهوائية لديهم.

وتشمل الأعراض الشائعة الشعور بالتعب أثناء النهار والشخير في الليل، وقد يساعد الحفاظ على وزن معتدل يناسب نوع جسمك في تخفيف الأعراض.

متلازمة تململ الساق (RLS):

تتميز هذه المتلازمة بالرغبة المستمرة في تحريك ساقيك، وهو أكثر شيوعًا في الليل، مما قد يجعل من الصعب عليك النوم، وقد تحدث أيضا بسبب نقص الحديد.

وتشمل عوامل خطر الإصابة بمتلازمة تململ الساقين ما يلي:

ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم

مشاكل في الكلى

اضطرابات الغدة الدرقية

إذا كنت تعتقد أنك مصاب بمتلازمة تململ الساقين، فيجب استشارة الطبيب لمراجعة الأعراض، وهذا مهم بشكل خاص إذا كان لديك تاريخ من فقر الدم.

ويمكن أن يؤدي التبغ أيضًا إلى تحفيز متلازمة تململ الساقين.

الأرق:

يسبب الأرق صعوبة استمرار النوم، وتصبح أكثر عرضة للإصابة بالأرق إذا كان لديك مستويات عالية من التوتر إلى جانب ارتفاع مستويات الجلوكوز.

كيف يمكن لقلة النوم أن تؤثر على مرض السكري لديك؟

يربط الخبراء بين قلة النوم وتغير التوازن الهرموني الذي يمكن أن يؤثر على تناول الطعام والوزن، وإذا كنت مصابًا بمرض السكري، فأنت تواجه دائرة مليئة بالتحديات.

ومن الشائع تعويض قلة النوم عن طريق تناول كمية زائدة من الطعام لمحاولة الحصول على الطاقة من خلال السعرات الحرارية.

يمكن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم ويجعل من الصعب الحصول على قدر كافي من النوم، وبالتالي تعاني من الأرق.

كما أن قلة النوم تزيد من خطر الإصابة بالسمنة التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

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