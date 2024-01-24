مفأجاة.. هذا ما يحدث لجسمك عند تناول لحمة الرأس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

لحمة الرأس من الوجبات المفضلة عند الكثير من الأشخاص، وتحتوي على مجموعة كبيرة من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم.

وتقول الدكتورة ليندا جاد استشاري التغذية والسمنة، إن لحمة الرأس من الأطعمة الشعبية عند المصريين، لها العديد من الفوائد الغذائية؛ وغنية بالبروتين.

وأضاف خلال حديثه في تصريح خاص لـ " الخليج 365 "، أن لحمة الرأس تساعد الجسم على بناء العضلات وإصلاحها، كما أنها غنية بالحديد وهو مصدر مهم يساعد على نقل الأكسجين إلى الخلايا.

كما أنها غنية بنسبة بالكالسيوم، وتحمي المفاصل والعظام؛ وتحسن صحة العظام.

ولكن هناك أضرارا لتناول لحمة الرأس بكميات كبيرة وتشمل ما يلي:

زيادة نسبة الكوليسترول لأنها تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة.

يمكن أن يؤدي تناولها بكميات كبيرة إلى خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

لذا يجب تناولها باعتدال لتجنب الإصابة ببعض الأمراض؛ واستشارة الطبيب المختص قبل التناول إذا كنت تعاني أمراض القلب والأوعية الدموية.

كما قدمت بعض النصائح لتناول لحمة الرأس بشكل آمن:

تناول قطعتين من لحمو الرأس فقط لأنه تتمتع بالدهون.

اختيار قطعة من لحمة الرأس بها نسبة دهون بسيطة.

إزالة الدهون من اللحمة قبل الطهي.

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