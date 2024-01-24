ريهام سعيد تنشر صورها قبل وبعد عملية تجميل.. وتتهم الطبيب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عادت الإعلامية ريهام سعيد مجددًا تتصدر محركات البحث بمواقع التواصل الاجتماعي، إذ كشفت عن تعرضها لخطأ طبي فادح، أدى لتشوه ملامحها عقب خضوعها لعملية تجميل على يد طبيب لبناني شهير، مُحذرة السيدات من التعامل معه، حتى لا ينضموا إلى قائمة ضحاياه.

بدأ الأمر من خلال الهواء مباشرة، إذ خرجت الإعلامية ريهام سعيد، تشن هجومًا صريحًا على الطبيب، مؤكدة إنها تعرضت للتشويه بملامحها: «أنا ماشية بخطين في وشي، وجنب عيني، أنا بداريهم بالمكياج والفاونديشن، وهوريكم اللي حصلي»

لم تتوقف «ريهام» عند هذا الحد، إذ خرجت لتستكمل هجومها على الطبيب اللبناني، نادر صعب، الذي بدوره رد على اتهاماتها بعدما نشره صورتها قبل وبعد عملية التجميل عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، لتؤكد إن الصور الموجودة على حسابه محاولة لتشويها.

ريهام سعيد تنشر صور قبل وبعد عملية تجميل.. «الدكتور شوهني»

ونشرت الإعلامية المصرية، عبر حسابها على، منشورا مصحوبا بملامح لوجهين، ادعى الطبيب أنهما لسيدة واحدة قبل وبعد جراحة التجميل، مدونة: «يعني وصل بيك الإجرام أنك تشوهني وتموت 2 ستات قبلي وتحط صورة لواحدة مختلفة وتقول أنها أنا؟، ده أنا كنت زي القمر قبل ما أجيبلك مين الست إلى أنت حاطتها دي؟ والدتك؟ عارف؟ أنا هارفع عليك قضية وهابطلك طب عشان أنت بتأذي ناس كتير أوي، أنت أبعد حاجة عن أنك تكون دكتور، أنت وقعت غلط خالص».

وتابعت «أنا بحذر الناس كلها من التعامل معاه بجد، بوظ لي وشي وأنا بداري بالمكياج لا أنا هتطلع لايف أوريهم أنت عملت ايه؟، حاطت أي صوره فيك لواحده تانية وبتقول أنها أنا؟ أنت معمول من ايه؟، يا جماعة اوعوا حد يتعامل معاه اوعوا، بوظ الناس في لبنان رايح أربيل يبوظ الباقي».

الطبيب يرد على اتهامات ريهام سعيد

لم يقف الطبيب اللبناني الشهير نادر صعب، مكتوف الأيدي، إذ رد على الإعلامية ريهام سعيد، متوعدًا بمقاضاتها قانونيًا في بيان رسمي عن الواقعة، عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، موضحًا أن حديث الإعلامية عبر الهواء واتهامه بتشويهها، الذي لم يذكر اسمها مباشرة، تضمن «كذبا» وتضليلا ومعلومات مغلوطة، منوهًا أنه سيتم ملاحقة كل من روج لهذه الشائعات بشكل قانوني، وإنه سيتقدم بكافة الأدلة التي تنفي ادعاءات الإعلامية الشهيرة.