ظهور صادم لريهام سعيد بعد عملية تجميل: «وشي اتحرق وكله متخيط» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على مدار الأيام القليلة الماضية، فاجئت الإعلامية ريهام سعيد متابعيها، بما تعرضت لها على يد طبيب تجميل لبناني، أصابها بتشوه في معالم وجهها إثر إجرائها عملية تجميل، لتتبدل ملامحها التي اعتاد عليها المتابعون.

كيف ظهرت ريهام سعيد؟

وفي بث مباشر عبر حسابها الرسمي، بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، ظهرت الإعلامية ويبدو وجهها متورمًا، وملامحها مشدودة، وآثار الخياطة أسفل جفونها وتحيط بعينها، حتى وإن مظهر وجهها مختلف عما اعتاد عليها الجمهور، تكشف تفاصيل ما تعرضت له.

بنبرة حسرة ظهرت الإعلامية ريهام سعيد، قائلة: «أنا طلعت لايف لأني مصممة إن أي حد يغلط يتحاسب، الصور اللي طلعتها وبينت إني متشوهة أكيد دي مش حاجة كويسة إني اطلعها، لكن عشان تشوفه اللي حصل».

وكشفت عن خضوعها للعلاج منذ 4 أشهر في لبنان: «لأول مرة اطلع وأنا كنت بتعالج في لبنان بقالي 4 شهور، أنا عاوزة اسأل كل الناس اللي بتشوفني من مارس اللي فات، هو ده شكلي!».

وأظهرت الإعلامية ملامح تغير معالم وجهها من خلال البث: «اهو التشويه، الخياطة تحت الحواجب وملالي بحقن فيلر لحد ما كلكع، ونفس الحكاية الناحية التانية من العين، عيني وارمة بسبب خياطة تحت العين، شوفوا وشي ازاي همثل كدة، أنا عنيا مشدودة ولسة هكمل علاج، كل الأطباء لما روحتلهم قالوا أني اتحرقت»،متابعة: «أنا عاوزة اقولكم إني كده وبتعالج».

انهيار ريهام سعيد

«بصوا أنا عاملة ازاي؟.. بصوا بقى شكلي إزاي» كلمات حملت في طياتها حسرة واستغاثة من الإعلامية، لمتابعيها خلف الشاشات، وهي تظهر أدق تفاصيل ما حدث بوجهها، مؤكدة إن ما تعرضت له هو تشويه تام.

وتابعت: «الدكتور رد قالي أنا كنت وحشة، طيب إزاي هيفبرك شكلي إزاي، متوعدة بالوصول لحقها لاحتفاظها بكافة الصور وبالأدلة التي تثبت حقها».

ريهام سعيد تنشر صور قبل وبعد عملية تجميل.. «الدكتور شوهني»

وكانت الإعلامية المصرية، نشرت عبر حسابها منشورا لملامح وجهين، ادعى الطبيب أنهما لسيدة واحدة قبل وبعد جراحة التجميل، قائلة: «يعني وصل بيك الإجرام أنك تشوهني وتموت 2 ستات قبلي وتحط صورة لواحدة مختلفة وتقول أنها أنا؟، ده أنا كنت زي القمر قبل ما أجيبلك، مين الست إلى أنت حاطتها دي؟ والدتك؟، عارف أنا هارفع عليك قضية وهابطلك طب عشان أنت بتأذي ناس كتير أوي، أنت أبعد حاجة عن أنك تكون دكتور، أنت وقعت غلط خالص».

وتابعت «أنا بحذر الناس كلها من التعامل معاه بجد، بوظ لي وشي وأنا بداري بالمكياج لا أنا هتطلع لايف أوريهم أنت عملت ايه؟، حاطت أي صوره فيك لواحده تانية وبتقول أنها أنا؟ أنت معمول من ايه؟، يا جماعة اوعوا حد يتعامل معاه اوعوا، بوظ الناس في لبنان رايح أربيل يبوظ الباقي».

الطبيب يرد على اتهامات ريهام سعيد

ورد الطبيب على الإعلامية ريهام سعيد، في بيان رسمي عن الواقعة، عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، موضحًا أن حديث الإعلامية تضمن «كذبا» وتضليلا ومعلومات مغلوطة، منوهًا أنه سيتم ملاحقة كل من روج لهذه الشائعات بشكل قانوني، وإنه سيتقدم بكافة الأدلة التي تنفي ادعاءات الإعلامية الشهيرة.