أحدث ظهور للفنانة نجاة الصغيرة عن قرب.. والجمهور يشيد بإطلالتها (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نشرت واحدة من الصفحات المهتمة بأخبار الفنانة الكبيرة نجاة الصغيرة، صور جديدة لفنانة الزمن الجميل، التي تعد أحدث ظهور لها، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وشاركت الصفحة التي تحمل اسم «نجاة الصغيرة قيثارة الغناء العربي» صورا جديدة ومختلفة للفنانة الكبيرة أثناء عودتها لمصر، عقب تواجدها في أحد المحافل الفنية، معلقين: «رحلة العودة.. ما أحلى الرجوع إليه».

أحدث ظهور للفنانة نجاة الصغيرة عن قُرب

وأظهرت الصور ملامح الفنانة الجميلة، التي لا تزال محتفظة بها، مرتدية ملابس كاجوال شتوية مع نظارة شمسية، ليتفاعل معها الرواد بشكل كبير، مشيدين على جمالها وأناقتها، وظهورها المختلف بعد غياب.

لقطات نادرة من حياة نجاة الصغيرة

الجدير بالذكر أن الفنانة نجاة الصغيرة، تبلغ من العمر 86 عامًا، إذ وُلدت في 1938، وعاشت رفقة أشقائها الـ7، وبدأت الغناء وهي في الخامسة من عمرها.

طفولة نجاة الصغيرة

وفي لقاء سابق مع الإعلامية سلوى حجازي، وأسرة برنامج «لقاء المشاهير» أكدت «الصغيرة» إنها حُرمت من طفولتها: «عانيت وأنا صغيرة من نوع معين من الحرمان، علشان ابتديت أغني وأنا صغيرة، وممارستش طفولتي كما يجب، وبدأت أحس بالمسؤولية».

أنجبت مرة واحدة

وعن نجلها الوحيد «وليد» تطرقت في الحديث عن تربيته، قائلة: «دايما بحاول أخليه يكون راجل بمعنى الكلمة، ويكون له أم تفخر بيه كابن، ويكون له دور مشرف لبلده».