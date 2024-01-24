لسبب صادم.. امرأة تطالب باستخراج جثة أسطورة كرة القدم البرازيلي "بيليه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

طالبت امرأة تدعي أنها الإبنة السرية لأسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه باستخراج جثته لإثبات أنه والدها.

ووكلت "ماريا دو سوكورو أزيفيدو" البالغة من العمر 60 عامًا، أحد المحامين باتخاذ هذه الخطوة بعد حوالي 5 سنوات من رفع دعوى الأبوة لأول مرة.

وقال المحامي"ماركوس فرناندو دوس سانتوس سوزا"، أن الاختبارات الأولية جاءت سلبية لكن اختبار الحمض النووي أظهر احتمالات عالية لوجود صلة دم مع لاعب كرة القدم البرازيلي، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" و "ديلي ستار" البريطانية.

وقال دوس: "الآن ليس لدى عائلة بيليه خيار سوى طلب استخراج الجثة من أجل حل الأزمة".

واعترف بيليه، الذي توفي عن عمر يناهز 82 عامًا في 29 ديسمبر 2022 في أحد مستشفيات ساو باولو بعد إزالة ورم من القولون، بإمكانية إنجاب طفل آخر في وصيته.

ووافق على إجراء اختبار الحمض النووي لكنه توفي قبل إجرائه.

وتزوج بيليه ثلاث مرات ولديه رسميا سبعة أطفال، بما في ذلك ابنة زوجته.

ويقال أن أيقونة كرة القدم ترك 13 مليون جنيه إسترليني لابنته السرية في وصيته بعد أن أمضى حياته في إنكار أنه أباها.

وكشفت "ماريا دو سوكورو أزيفيدو" علناً أنها ابنة "بيليه" في برنامج تلفزيوني برازيلي، وأصرت على أنها غير مهتمة بأمواله.

وقالت إن والدتها المتوفاة لم تخبر مطلقا بيليه بأنها حامل بطفلهما بعد علاقة غرامية في ساو لويس بولاية مارانهاو البرازيلية.

وقالت ماريا، من ولاية بياوي في شمال شرق البرازيل، إنها قررت لأول مرة إجراء اختبار الحمض النووي في عام 2019 عندما كانت تعمل خادمة في ساو باولو.

وترك بيليه 30% من ممتلكاته لزوجته الثالثة ماريكا أوكي، و60% بالتساوي بين أبنائه و10% لاثنين من أحفاده، وتصل ثروته وقت وفاته حوالي 78 مليون جنيه إسترليني.

ووافق اثنان من أبنائه، إدينيو ناسيمنتو وفلافيا كريستينا، على إجراء اختبارات الحمض النووي بعد قراءة وصية والدهما.

وإذا انتهى الأمر بالاعتراف بماريا دو سوكورو أزيفيدو كطفلته الثامنة، ستتمكن من المطالبة بحصتها من التركة الممنوحة لإخوتها.

وقال أوغوستو ميجليولي، المحامي الذي يمثل عائلة بيليه، إن عائلته ستطعن ​​في أي طلب لاستخراج الجثة على أساس أن اختبارات الحمض النووي التي أجريت بالفعل أظهرت أن ماريا ليست ابنة لاعب كرة القدم.

وأُمر بيليه بإجراء اختبار الحمض النووي لإثبات أبوة ماريا في عام 2022، قبل وفاته، لكن لم يتم إجراء الاختبار لأسباب صحية، لكن بيليه ترك في وصيته ضرورة إثبات الأبوة.

ودفن بيليه، اللاعب الوحيد الذي فاز بكأس العالم ثلاث مرات، في يناير من العام الماضي في ضريح اشتراه قبل 19 عاما داخل المقبرة التذكارية المسكونية.

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