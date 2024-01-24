"الأكثر شيوعا".. علامة تظهر قبل الإصابة تكشف سرطان البنكرياس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

سرطان البنكرياس يحتل المرتبة الثانية عشرة بين أكثر أنواع السرطانات شيوعًا بين الرجال والحادي عشر بين النساء، ومع ذلك، فإن اكتشاف المرض في مرحلة مبكرة يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا.

وهذا النوع من السرطان يتشكل في خلايا البنكرياس، وهو عضو في البطن يقع خلف الجزء السفلي من المعدة، ويحدث ذلك عندما تبدأ خلايا البنكرياس في التكاثر بشكل لا يمكن السيطرة عليه وتشكيل ورم.

وفي معظم الأحيان، لا تظهر أي أعراض، مما قد يؤخر التشخيص، ومع ذلك، فإن أي تغيير دقيق في الجسم يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".

العلامة الأكثر شيوعًا التي يمكن أن تحدث في المرحلة الأولية:

يُعتقد أن "البراز الكحولي" هو العلامة الأكثر شيوعًا لسرطان البنكرياس الذي يمكن أن يظهر في المراحل المبكرة من السرطان، يحدث هذا التغيير في البراز عندما يضغط السرطان على القناة الصفراوية المشتركة، مما يحد من الإطلاق الطبيعي للصفراء في الأمعاء، وينتج عن ذلك إصابة المرضى باليرقان الانسدادي، مما يؤدي إلى أعراض مثل اصفرار الجلد والعينين، والبول الداكن، والبراز شاحب اللون.

تغيرات في البراز يجب الانتباه لها:

البراز الكحولي له مظهر بلون الطين ويفتقر إلى الصباغ الصفراوي.

وقالت الدكتورة ديبورا لي، من صيدلية دكتور فوكس أونلاين: "مع تقدم سرطان البنكرياس، فإنه يتسلل إلى بنية البنكرياس، مما يمنع الإنتاج والإفراز الطبيعي لإنزيمات البنكرياس التي يتم إنتاجها خصيصًا لهضم الدهون، وهذا يعطل التحلل الطبيعي للدهون في الأمعاء ويسمى قصور إنزيم البنكرياس (PEI).

ويسبب مرض جزيرة الأمير إدوارد برازًا شاحبًا ودهنيًا وذو رائحة كريهة في كثير من الأحيان، ولا يمكن التخلص منه بسهولة في المرحاض.

وقد يكون البراز أخضر فاتح، أو بني شاحب، أو برتقالي، أو أصفر أو أبيض اللون، أو حتى يبدو رغويًا.

ومع ذلك، فإنها تؤكد على أن "البراز الأكوليك" هو الأعراض الأكثر شيوعًا لسرطان البنكرياس.

أعراض أخرى لسرطان البنكرياس:

الشعور بالتعب والتوعك.

- الشعور أو المرض.

- فقدان الوزن غير المبرر.

- آلام البطن.

- اصفرار العينين والجلد (اليرقان).

– تراكم السوائل في البطن أو الاستسقاء

الفئات الأكثر عرضة للخطر؟

- التدخين.

- السكري.

- تاريخ من التهاب البنكرياس.

- التاريخ العائلي للمتلازمات الوراثية التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

- التاريخ العائلي للإصابة بسرطان البنكرياس.

- السمنة.

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