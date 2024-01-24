3 نساء ترفض لقب «الزوجة الثانية».. خبيرة أبراج تكشف صفاتهم

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تهتم كثير من السيدات بمتابعة علم الأبراج والفلك، لمعرفة حظوظهن خلال العام، والصفات اللتي يتمتعن بها وتدل عليها شخصياتهن، في هذا السياق كشفت خبيرة الأبراج هالة حافظ، 3 نساء يتسمن بالقوة، ولا يقبلن أبدًا أن يصبحن زوجة ثانية مهما حدث.

سيدة العقرب ترفض لقب الزوجة الثانية

امرأة برج العقرب، من السيدات التي لا تقبل أبدًا أن تكون زوجة ثانية، ولديها صفات عديدة في حياتها بصفة عامة، إذ تتسم بالمظهر الأنيق، فهي دائمًا متألقة: «العقرب من الأبراج الشيك سواء الست أو الراجل»، بحسب هالة حافظ، في تصريحات تليفزيونية.

امرأة الأسد تتسم بالقوة

تتسم امرأة برج الأسد بالقوة، ولا تقبل تحت أي ظرف أن تصبح زوجة ثانية، فهي تتسم بالجمال، وليس المقصود بذلك الملامح، بل في إطلالاتها الخاصة، سواء بالعمل أو المناسبات، ولديها ذوق عالي في تنسيق الملابس.

وبصفة عامة سواء الرجل أو المرأة، فإن مواليد برج الأسد، من أكثر الأبراج التي لديها حظ عاطفي في الزواج أو الارتباط أو الحب، لذا يجب عليهم اغتنام الفرصة جيدًا.

امرأة الدلو لديها حظ في الارتباط

تعد امرأة برج الدلو من النساء التي لا تقبل أبدًا، أن تكون زوجة ثانية، وتتسم بكثير من صفات القوة والجمال، وهي من الأبراج التي لديها حظ في الارتباط والزواج.

يعد مواليد برج الدلو، من الأشخاص الذين لديهم حسد في حياتهم، لذا يجب الانتباه إلى هذا الأمر، وعدم الحديث عن حياتهم الشخصية أمام الآخرين، خاصة الإنجازات التي حققوها في حياتهم، لذا يجب عليهم التزام الصمت.