بعد إصابة عمرو عبدالعزيز.. أعراض مبكرة تكشف الإصابة بأزمة قلبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

كشف الفنان عمرو عبدالعزيز، عن خروجه من المستشفى، بعد نقله إليها منذ أيام، إثر معاناة من أزمة صحية.

ونشر عمرو عبدالعزيز، صورة له خلال تواجده بالمستشفى، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، معلقا: " بجد أصعب ٤٨ ساعة عدوا عليا في عناية القلب بس الحمد لله عدت على خير وخرجت وبقيت كويس، وعايز أشكر دكتور أحمد مجدي بجد تعب معايا جدا، والدكتور طارق علوان، والدكتور محمد فريد عيسى ده لوحده هفضل أشكره طول عمري، الحمدلله على نعمة الصحة وفعلا مفيش أي حاجة تستاهل".

ونستعرض لكم أبرز أسباب وأعراض الإصابة بالأزمات القلبية، وفقا لما جاء بموقع "Clevelandclinic".

ما الأسباب المؤدية للأزمات القلبية؟

عادة ما يتعرض الشخص إلى الإصابة بالسكتة القلبية المفاجئة، نتيجة التعرض لأسباب مختلفة، وتشمل ما يلي:

1- الإصابة بالرجفان البطيني مما يعيق عملية ضخ الدم.

2- الإصابة بمرض القلب التاجي.

3- الإصابة بأمراض القلب الخلقية، التي تكون منذ الولادة.

4- حدوث تغييرات في عضلة القلب نتيجة الإصابة بالمرض، أو عدوى.

5- التعرض لنشاط بدني شديد.

6- فقدان الدم.

7- سرعة ضربات القلب.

أعراض الأزمة القلبية المفاجئة

1-الشعور بالدوار.

2- زيادة ضربات القلب.

3- الشعور بألم صدر.

4- فقدان الوعي المفاجئ.

5-ضيق في التنفس.

6- الشعور بالغثيان في المعدة.

7-التقيؤ.