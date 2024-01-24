حالة غريبة ونادرة.. ولادة طفلة بـ 4 كلى (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

في واقعة فريدة من نوعها، وُلدت طفلة برازيلية بـ 4 كلى، وهو شذوذ خلقي غير عادي للغاية.

وقالت والدة إيزيس إلواه فيريرا، وتدعي "ثاليا سيلفا ألفيس"، 21 عاما: "ابنتي نادرة وفريدة من نوعها، لاحظ الأطباء مشكلة في الكلى لدى إيزيس عندما كانت جنين، لكنهم لم يستطيعوا تحديد السبب"، وفقًا لصحيفة "nypost".

وتابعت: "وُلدت إيزيس، قبل الأوان في مستشفى سوبرادينيو الإقليمي في برازيليا، وتم وضعها في الحاضنة بعد الولادة".

وأضافت: "كانت إيزيس طفلة عادية حتى بلغت 5 أشهر، ثم، عندما احتاجت لإجراء عملية جراحية طفيفة، اكتشف الأطباء شيئا غير متوقع أنها لديها 4 كلى".

أوضحت: ""أُزيلت كلية إيزيس العلوية اليمنى بعد أن تسبب انسداد في تراكم البول، وأدى ذلك إلى تضخم الكلى، والضغط على معدتها وأمعائها، ما جعل من الصعب عليها تناول الطعام".

واستكملت: "لا يمكن التبرع بها لأنها كانت تحتوي على أوعية دموية غير طبيعية، تم إرسالها إلى المعمل الطبي لتحليلها".

وتابعت:"على الرغم من ذلك، تعمل كليتاها الثلاث المتبقية بشكل طبيعي، لذا فهي بصحة جيدة".

قال طبيب المسالك البولية لدى الأطفال، هيليو بوسون: "يسمى وجود كلية إضافية واحدة أو أكثر بـ "الكلى الزائدة"، إنها حالة نادرة جدًا، حيث تم الإبلاغ عن أقل من 100 حالة فقط في جميع أنحاء العالم".

ولفت إلى: "تحدث هذه الحالة عندما ينقسم الحبل الكلوي غير الطبيعي على جدار الجنين أثناء الحمل".

ونصح قائلًا: "يتساءل كثير في إمكانية أن تسبب هذه الكلى مشكلات في المستقبل، من الممكن حدوث ذلك، ولكن أيضًا ألا يحدث شيء على الإطلاق، لذا يُوصى بمراقبة إيزيس بانتظام لعدة سنوات، حتى تصل إلى مرحلة البلوغ، للتأكد من عدم حدوث أي مضاعفات في الكلى".