4 فوائد لفيتامين «د» يحتاجها طفلك الرضيع.. نموه يتوقف عليها

القاهرة - سمر حسين - صحة

العديد من الأمهات يرغبن في حماية أطفالهم الرضع من خطر الإصابة بالأمراض، خاصة نقص فيتامين «د»، الذي يسبب مشاكل كبيرة مثل هشاشة العظام وعدم القدرة على النمو بشكل طبيعي.

لذا تستعرض «هن» خلال السطور التالية، أهمية حصول الأطفال في مرحلة الرضاعة على فيتامين «د»، والأضرار التي تلحق بالجسم عند عدم حصول الصغير عليه، وذلك بحسب ما ذكره موقع «times of India»، وأكده الدكتور أحمد شرابي، أخصائي طب الأطفال.

أهمية فيتامين «د» للأطفال الرضع

يعتبر من المهم حصول الطفل الرضيع خلال السنة الأولى من حياته على فيتامين «د»، إذ يساعد على امتصاص الكالسيوم والفوسفور، وهو أمر ضروري لصحة العظام ونموها، خاصة بالنسبة للأطفال الذين يرضعون طبيعيًا، وفيما يلي نعرض الفوائد:

1- يعد فيتامين «د» عنصر غذائي حيوي يلعب دورًا محوريًا في نمو الرضع.

2- يساعد على امتصاص الجسم للكالسيوم، وهو أمر ضروري لدعم صحة العظام.

3- يعزز من الجهاز المناعي لدى الطفل وبناء المناعة.

4- يعمل على تقوية الأعصاب لدى الطفل الرضيع، وبالتالي حماية الدماغ من التعرض للأمراض الخطيرة.

أيهما أفضل الرضاعة الطبيعية أم اللبن الصناعي؟

وفي هذا السياق، ذكر الدكتور أحمد شرابي، أخصائي طب الأطفال، في حديثه لـ«الوطن»، أنه لا غنى عن لبن الأم الطبيعي، الذي يساعد على نمو الطفل بشكل سريع كما أنه غني بالعديد من الفيتامينات المهمة لتكوين الطفل في هذه الفترة.

وأضاف الدكتور «شرابي»، أن اللبن الصناعي يحتوي على نسبة قليلة من القيم الغذائية، ويوجد به كمية كبيرة من الكولسترول المتأكسد الذي يعد ضار للأطفال، موضحا أن إفراط الأم في إعطاء طفلها منه يسبب له تصلب الشرايين مع الوقت.