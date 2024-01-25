حبس رجل 50 عاما بسبب 27 بوست على فيسبوك في تايلاند.. ما قصته؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في واقعة صادمة، مددت محكمة استئناف تايلاندية، عقوبة السجن بحق رجل إلى 50 عامًا بتهمة إهانة النظام الملكي.

وبحسب edition.cnn، يُعتقد أنها أقسى عقوبة يتم فرضها على الإطلاق بموجب قانون العيب في الذات الملكية الصارم في البلاد، وفقًا لمجموعة حقوقية قانونية.

مونجكول ثيراخوت، 30 عامًا، بائع ملابس عبر الإنترنت وناشط سياسي من مقاطعة شيانج راي الشمالية، حُكم عليه في الأصل في عام 2023 بالسجن لمدة 28 عامًا بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي اعتبرت ضارة بالملك.

مونجكول مذنب بارتكاب نحو عشرة انتهاكات أخرى

وقال محامون تايلانديون من أجل حقوق الإنسان، في بيان، إن محكمة الاستئناف في شيانج راي وجدت أن مونجكول مذنب بارتكاب نحو عشرة انتهاكات أخرى لقانون الإهانة الملكية وأضافت 22 عامًا إلى عقوبته.

لدى تايلاند بعض قوانين العيب في الذات الملكية الأكثر صرامة في العالم، ويمكن أن يؤدي انتقاد الملك أو الملكة أو الوريث إلى عقوبة السجن لمدة أقصاها 15 عامًا لكل جريمة، ما يجعل مجرد الحديث عن العائلة المالكة محفوفًا بالمخاطر.

ويمكن أن تستمر الأحكام الصادرة بحق المدانين بموجب المادة 112 من القانون الجنائي التايلاندي، أو قانون العيب في الذات الملكية، لعقود من الزمن، وقد تمت محاكمة مئات الأشخاص في السنوات الأخيرة.

27 مشاركة على فيسبوك

تم القبض على مونجكول، المعروف أيضًا باسم "بوسباس"، في أبريل 2021 بسبب 27 مشاركة نشرها على فيسبوك خلال شهري مارس وأبريل من ذلك العام، وأدانته محكمة جنائية بارتكاب 14 انتهاكًا للعيب في الذات الملكية، وحكمت عليه في يناير 2023 بالسجن 28 عامًا، ولم يتضح محتوى المنشورات.

محكمة الاستئناف لم تؤيد فقط إدانة مونجكول السابقة، ولكنها أدانته بالإضافة إلى ذلك في 11 من أصل 13 قضية رفضتها المحكمة الابتدائية في وقت سابق، وبالتالي فرضت عليه عقوبة أطول.

وقالت المحكمة لمونجكول إن عقوبته خُففت بمقدار الثلث بسبب تعاونه أثناء الإجراءات، ورفضت المحكمة العليا طلب مونجكول بكفالة لكن محاميه قال إنه يعتزم استئناف الحكم.

القانون الصارم

وكان الرقم القياسي السابق بالسجن لإدانة العيب في الذات الملكية في عام 2021 عندما حُكم على أنشان برييليرت، 65 عامًا، بالسجن 43 عامًا لمشاركتها مقاطع صوتية على يوتيوب وفيسبوك بين عامي 2014 و2015 والتي اعتبرت تنتقد العائلة المالكة في المملكة، وحكمت المحكمة في البداية على أنشان بالسجن 87 عاما لكنها خفضته إلى النصف بسبب اعترافها بالذنب.

ولسنوات عديدة، قالت منظمات حقوق الإنسان ونشطاء حرية التعبير إن العيب في الذات الملكية تم استخدامه كأداة سياسية لإسكات منتقدي الحكومة التايلاندية.

يمكن لأي شخص، المواطنين العاديين وكذلك الحكومة - توجيه اتهامات بالعيب في الذات الملكية نيابة عن الملك، حتى لو لم يكونوا متورطين بشكل مباشر في القضية، لكن جماعات حقوق الإنسان تقول إن الحق في حرية التعبير في تايلاند يتعرض لهجوم متزايد منذ عام 2020، عندما اندلعت احتجاجات قادها الشباب في جميع أنحاء البلاد للمطالبة بإصلاحات دستورية وديمقراطية شملت تقليص سلطة الجيش ونفوذه في السياسة وإصلاحات النظام الملكي القوي.

ومنذ بدء تلك الاحتجاجات في يوليو 2020، تمت محاكمة ما لا يقل عن 1938 شخصًا بسبب مشاركتهم في التجمعات السياسية والتحدث علنًا، منها 286 حالة تتعلق بأطفال.

اقرأ أيضًا:

رجل يطالب بـ75 مليون تعويض من 27 امرأة كان مرتبط بهن.. والسبب مفاجأة

نجمهم خفيف.. 3 أبراج فلكية معرضة للحسد دائما

مفعول سحري.. هذا ما يحدث لك عند تناول عصير القصب - وهؤلاء ممنوعون منه

تحذير من غسل هذا الجزء من الجسم خلال الاستحمام.. مفأجاة صادمة

مشروبات شائعة موجودة في منزلك ترفع السكر بالدم على الفور