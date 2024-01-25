أسرار تخزين الخيار بالثلاجة في 4 خطوات.. «هيفضل فريش»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

ترغب أغلب السيدات في تخزين كثير من الخضروات بالمنزل، بدلا من شرائها من الأسواق على مدار الأسبوع، ويعتبر الخيار من أهم الأطعمة التي تدخل في إعداد طبق السلطة الرئيسي لكل وجبة في اليوم، خاصة للأشخاص التي تحافظ على نظامها الغذائي اليومي، لذا نقدم الطريقة الصحيحة والمضمونة لتخزين الخيار في الثلاجة لمدة طويلة، لاستخدامه وقت الحاجة، ودون أن يتعرّض للتعفّن بسرعة.

طرق تخزين الخيار في الثلاجة

الخيار من أكثر الخضراوات المعرضة للتعفن بسرعة، لكونه غني بالماء بنسبة كبيرة مما تفسده بسبب وجود كمية رطوبة عالية فيه، إلا أن هناك خطوات تعمل على حفظه لفترة مناسبة، نوضحها في السطور الآتية:

1- تبدأ ربة المنزل بغسل الخيار جيدا بالماء.

2- التخلص من أي زوائد في حبات الخيار، حتى لا تسبب رائحة سيئة عند التخزين.

3- عند الانتهاء من تنظيف الخيار، يجب إحضار كيس سميك مع الحرص على أن يكون جافا ولا يحتوي على قطرة من المياه، ولا بد من الاهتمام ببعض الخطوات التالية أثناء التجفيف:

- يترك الخيار في مصفاة بالهواء لعدة ساعات حتى يجف تماما.

- مع وضعه على قطعة قماشية في الهواء ثم مسحه جيدا.

4- تغليف الخيار عن طريق ما يلي:

- وضع حبات الخيار في كيس بلاستيكي أو علبة جيدة مع إحكام الغلق بقوة.

- يجب الاهتمام بتغليف الخيار لحمايته من أي عوامل خارجية قد تؤدي إلى فساده.

نصائح للحفاظ على الخيار خلال فترة تخزينه

- ينصح بتبريد الخيار من خلال وضعه في الثلاجة.

- يجب الابتعاد عن وضع الخيار في أماكن حادة بارزة في الثلاجة.

- الابتعاد عن وضع الخيار في فريزر الثلاجة.