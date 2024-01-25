الجينز الرمادي يسيطر على اتجاهات الموضة في شتاء 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ

يعتبر الجينز الرمادي من أكثر صيحات الموضة رواجاً في شتاء 2024، فهو لون كلاسيكي وأنيق، ويناسب جميع الأذواق، ويمكن ارتداؤه في أي مناسبة، سواء كانت للعمل أو للخروج مع الأصدقاء أو لقضاء عطلة نهاية الأسبوع.

والجينز باللون الرمادي في 2024، ليمنح المرأة إطلالة كلاسيكية هادئة تنطق بالأناقة.

وقالت مجلة "Elle" أن الجينز يتألق هذا الموسم بدرجات الرمادي الممتدة من الفاتحة إلى الداكنة، مشيرة إلى أن الرمادي يمتاز بسهولة تنسيقه، كونه لوناً محايداً يتناغم مع معظم الألوان.

الرمادي مع الأحمر

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن هذا الموسم يشهد رواجاً كبيراً لتوليفة الرمادي مع الأحمر، حيث تضفي القطع الفوقية، التي تزهو باللون الأحمر، لمسة جاذبية على الجينز الرمادي.

وأشارت المجلة إلى أن الجينز الرمادي يطل هذا الموسم بموديلات متنوعة، مثل الجينز ذو الوسط العالي والقصة الضيقة (Slim High Jeans) والجينز ذو الوسط العالي والقصة الملتصقة بالجسم (Skinny High Jeans) والجينز ذو الوسط المنخفض والأرجل المستقيمة (Straight Low Jeans)، والجينز ذو الوسط المنخفض والقصة الباجي (Baggy Low Jeans).