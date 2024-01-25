في عيد ميلاد «صاصا» أبو البنات.. كيف يتعامل الفنان صلاح عبد الله مع أسرته؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الضاحك الكوميدي، بسمة السينما المصرية، الفنان صلاح عبد الله، الذي أثرى بأدواره الفن، ولعبت أسرته وحبه لبناته دورا مهما في تهيئته لمواصلة مسيرة النجاح والتألق، لدرجة أنه اشتهر بلقب «أبو البنات»، ونقدم لمحات من حياته ومواقفه مع بناته، التي بينت دور الأب الحقيقي، بالتزامن مع احتفاله بعيد ميلاده اليوم.

«صاصا» أبو البنات

تزوج صلاح عبد الله من سيدة تدعى «نجوى»، وكن لها في قلبه الحب والتقدير والاحترام، وهو ما يعترف به في جميع المناسبات، إذ أوضح خلال لقاء مع الإعلامي عمرو الليثي، في برنامج «واحد من الناس» على شاشة الحياة: «كنت صاحب خالها، واتجوزنا صالونات، كان عندنا نقاء وصفاء في القلب خلق بينا أسرة ومحبة وعشرة».

حديث صلاح عبد الله عن بناته

أنجب صلاح عبد الله ثلاث بنات: دنيا وشروق وجنى، ويحب أن يغني لهم دومًا أغنية «يا بنات»: «تعبت في تربيتهم، وبحس أنهم الذخيرة ليا في حياتي، ومراتي تعبت أكتر، لأنها كانت ملازماهم، وكان رزقهم واسع جدًا الحمد لله، هما شبهي في حاجات كتير، لكن لكل واحدة طموح».

سبب منع بناته من التمثيل

وصفوه بأنه «أب ديمقراطي وحنون جدًا»، ويطلقن عليه لقب «صاصا»، رغم أنه يتمسك بالطبع الصعيدي مع بناته، إذ أوضح خلال برنامج «أنا والقناع»، مع الإعلامية منى عبد الوهاب، سبب منع ابنته دنيا من التمثيل، مؤكدا أنه يخشى عليهن من صعوبة الأعمال الفنية والتمثيل: «أكتر حاجة متعبة المشاكل النفسية، مكنتش أحب أشوف بنتي بتعاني، بس هي كانت موهوبة فخلتها في الإعلام».