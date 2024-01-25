«هذا ما حدث بعد إرضاع شقيقي 9 أشهر».. الفنانة اللبنانية نادين الراسي تفجر مفاجأة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

جدل كبير أثارته الفنانة اللبنانية نادين الراسي خلال الساعات الماضية، بتصريحاتها الجريئة عن أنها أرضعت شقيقها الأصغر لمدة 9 شهور، واعتبرته مثل ابنها، ثم فوجئت به يسئ معاملتها ويبرحها ضربًا، وكان هذا أكثر ما أثار اهتمامات الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي.

تصريحات نادين الراسي

الفنانة اللبنانية نادين الراسي، يتابعها الكثيرون، لذلك كانت تصريحاتها محل اهتمام، وفي لقاء لها في أحد البرامج، عبرت عن أنها لم تصدق إلى الآن أن أخيها الصغير مد يديه عليها: «كانت والدتي كبيرة لما ولدت أخويا الصغير، وكنت ساعتها مخلفة ابني مارك، ولما قررت أمي تتوقف عن رضاعته، رضعته لمدة 9 شهور وكان كل همي إنه يكبر، وأخليه جنبي، لكني اتفاجئت بأفعاله».

سبب ضرب شقيق نادين الراسي عليها

وحكت نادين الراسي، أن شقيقها الأصغر سابستيان تعدى عليها بالضرب العام الماضي في أحد المستشفيات، بعد وفاة أخيها جورج، وكانت قد ذكرت في أحد وسائل الإعلام: «بعد وفاة أخي، تجرأ إخواتي عشان ياخدوا ممتلكاته، ووالدتي كانت أصيبت بشلل نصفي، ودب خلاف بيني وبينه أخي الصغير انتهى بضربه لي»، وتابعت أنها دخلت في حالة انهيار، وعن إمكانية مسامحتها له قالت: «ممكن أسامحه لكن حقيقي مش عاوزة أشوفه تاني»، مؤكدة أنها دخلت أثر ذلك المستشفى بعد تعرضها لانهيار عصبي شديد.

من هي نادين الراسي؟

بحسب المواقع الرسمية لها على التواصل الاجتماعي، تقدم «هُن»، معلومات عن نادين الراسي:

- ولدت 4 سبتمبر 1979.

- من مواليد رحبة، محافظة الشمال في لبنان.

- بدأت في عروض الأزياء.

- دخلت مجال التمثيل عن طريق الصدفة.

- مثلت للمرة الأولى في مسلسل الباشوات.

- شقيقة المغني جورج الراسي.

- عرفت بدورها في مسلسل عصر الحريم، ومسلسل جريمة شغف.

- فازت نادين الراسي بالجائزة اللبنانية الموركس دور ثلاث مرات.

- تزوجت للمرة الأولى من «حاتم حدشيتي» عام 1996، وهي في السابعة عشر من عمرها.

- أنجبت ولدًا اسمه مارك، ثم انفصلت عن زوجها.

- تزوجت من رجل الأعمال والممثل اللبناني «جيسكار أبي نادر» في عام 2001.

- أنجبت ولدين مارسيل وكارل، وانفصلت عن زوجها عام 2016.