نوع مكسرات يعزز صحة القلب ومضادة للالتهابات.. لن تصدق سعرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

كشفت أخصائية التغذية الهندية كافيتا ديفجان أن مكسرات "المكاديميا" ذات النكهة الخفيفة التي تشبه الزبدة والملمس الكريمي تعد من أكثر أنواع المكسرات فائدة.

وأضافت أنها أيضا غنية بالفيتامينات والمعادن والألياف ومضادات الأكسدة، لذا فإن إضافتها إلى النظام الغذائي يسهم في إمداد الجسم بالعناصر الغذائية وتعزيز صحة الإنسان.

مكسرات المكاديميا يبلغ سعر الكيلو منها نحو 2000 جنيه، وفقا للموقع الإلكتروني "أمازون".

وقالت خبيرة التغذية الهندية كافيتا ديفجان إن مكسرات المكاديميا ذات نكهة خفيفة تشبه الزبدة وملمس كريمي، كما إنها غنية بالفيتامينات والمعادن والألياف ومضادات الأكسدة، لذا فإن إضافتها إلى النظام الغذائي يساهم في إمداد الجسم بالعناصر الغذائية وتعزيز صحة الإنسان، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".

فوائد مكسرات المكاديميا

نسبة عالية من الدهون الجيدة:

هناك نوعان من الدهون، صحية (الدهون غير المشبعة) وغير صحية (الدهون المشبعة والدهون المتحولة)، وتحتوي الدهون الجيدة، أي الدهون غير المشبعة، على أحماض دهنية أحادية غير مشبعة وأحماض دهنية متعددة غير مشبعة، أو MUFAs وPUFAs.

وبالتالي، فإن تناول "المكاديميا" يجلب ثروة من الفوائد الغذائية، حيث تعد الدهون الأحادية غير المشبعة الموجودة في هذه المكسرات يمكن أن تساهم في صحة القلب والأوعية الدموية، كما أنها تحتوي على أوميجا 7 و9 (التي يشتهر بها زيت الزيتون)، وهي مفيدة لصحة القلب والأداء الإدراكي.

منخفضة في السكريات والكربوهيدرات

واحدة من السمات البارزة لهذا النوع من المكسرات هو محتواها المنخفض من السكر والكربوهيدرات، وبالنسبة لأولئك الذين يرغبون في الحد من السكر أو الكربوهيدرات، تعد مكسرات المكاديميا خيارًا ممتازًا.

إدارة الوزن

تساعد هذه المكسرات على تقليل آلام الجوع وتعزيز الشعور بالامتلاء، مما يسهل التحكم في السعرات الحرارية، علاوة على ذلك، فإنها توفر الفيتامينات والمعادن الأساسية، بما في ذلك فيتامين E والمنغنيز والثيامين والزنك والفوسفور.

وتلعب هذه العناصر الغذائية أدوارًا حيوية في وظائف الجسم المختلفة، مما يدعم الصحة والحيوية بشكل عام.

خصائص مضادة للالتهابات

يرتبط الالتهاب المزمن بمشاكل صحية مختلفة، من أمراض القلب إلى أمراض المناعة الذاتية، يمكن أن تلعب مكسرات المكاديميا، بخصائصها القوية المضادة للالتهابات، دورًا في تقليل الالتهابات في الجسم، وقد يسهم الاستهلاك المنتظم في الاستجابة الالتهابية الصحية، مما يدعم الصحة على المدى الطويل.

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