4 فوائد لمادة "البيتين".. تعرفي عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

البيتين هو مركب كيميائي موجود بشكل طبيعي في النباتات والحيوانات، وهو معروف بخصائصه المضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات.

وقد تم استخدامه في الطب التقليدي لعدة قرون، في السنوات الأخيرة، اكتسب البيتين شعبية كمكون في منتجات العناية بالبشرة ، وذلك بفضل فوائده الجمالية العديدة.

أوضحت مجلة "Stylebook" أن مادة "البيتين" هي مادة مستخلصة من دبس بنجر السكر، مشيرة إلى أنها تمتاز بقدرتها على امتصاص الماء وإطلاقه، وبالتالي فهي تعمل على ترطيب البشرة، وتمنحها ملمساً ناعماً كالحرير، كما أنها تحافظ على توازن الرطوبة في البشرة.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن مادة "البيتين" تخفف أيضاً من تهيج الجلد، وبالتالي تساعد في التخلص من مواضع الاحمرار والشوائب الصغيرة، مما يسهم في الحصول على بشرة نقية تشع نضارة وحيوية.

من ناحية أخرى، تعمل مادة "البيتين" على ترطيب فروة الرأس الجافة، مما يجعل الشعر أكثر تماسكاً وأسهل في التصفيف، فضلاً عن قدرتها على محاربة قشرة الرأس.

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