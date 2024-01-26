لا تتجاهلها.. «الذبابة السوداء» في العين قد تُنذر بمشكلة خطيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - ربما تكون قد رأيت "ذبابة سوداء" صغيرة تطفو في مجال رؤيتك من حين لآخر، هذه الأجسام الطافية، المعروفة أيضًا باسم العوائم الزجاجية، هي عبارة عن بقع صغيرة أو خيوط أو نقاط تطفو في السائل الزجاجي للعين.

قالت عيادة العيون بمستشفى توبنغن الجامعي بألمانيا إن النقاط السوداء المتحركة أمام العين، والمعروفة أيضاً باسم "الذبابة السوداء" أو "مطر السخام"، تدق ناقوس الخطر، حيث تنذر بانفصال شبكية العين، الذي يهدد بالإصابة بالعمى.

وأوضحت العيادة أن الأعراض الأخرى الدالة على انفصال شبكية العين تشمل الومضات الضوئية، لا سيما في الظلام، وتقلص مجال الرؤية بسبب حدوث فقدان كامل للرؤية في مناطق معينة من المجال البصري، والذي يبدو كستارة سوداء تحجب الرؤية شيئاً فشيئاً.

الأسباب وعوامل الخطورة

وأضافت العيادة أن الأسباب وعوامل الخطورة المؤدية إلى انفصال شبكية العين تتمثل في التقدم في العمر والصدمات، وإعتام عدسة العين (المياه البيضاء)، بالإضافة إلى داء السكري، فيما يُعرف باعتلال الشبكية السكري.

ونظرا لأن انفصال شبكية العين قد يتسبب في فقدان البصر، فإنه ينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة الأعراض، وذلك للخضوع للعلاج الجراحي في الوقت المناسب، على سبيل المثال بواسطة الليزر.

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