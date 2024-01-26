4 بدائل رخيصة للشبكة.. ارتفاع أسعار الذهب لن يمنعك من الزواج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

شهدت أسعار الذهب قفزة عالية، حيث بلغ سعر عيار 24 اليوم في مصر 4200 جنيه، وعيار 21 وصل إلى 3675 جنيها، وعيار 18 وصل إلى 3150 جنيها، ما دفع الكثير من الشباب إلى التساؤل عن بدائله الأقل في التكلفة.

لذا في هذا الصدد، إليك أبرز البدائل للشبكة في السطور التالية.

الذهب عيار 9

كشف نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن الذهب عيار 9 يحتوي على نسبة منخفضة من الذهب، ما يجعله أقل قيمة من عيارات الذهب الأخرى، ويمكن استبدالها بالشبكة لأن سعر الجرام 1500 أي أقل من نصف العيارات الأخرى.

الشبكة السوليتير

وفقا لما ذكره الموقع الرسمي لبراند المجوهرات العالمية "لازوردي"، أن أسعار الشبكة السوليتير في المتناول مقارنة بأسعار الذهب الباهظة، وتشمل ما يلي:

- خاتم ستيتمنت عيار 18 قيراط مزين بالألماس، يبلغ سعره 10 آلاف و400 جنيه.

- سلسلة ذهبية فاخرة مزينة بالألماس والأحجار الملونة، يبلغ سعرها 14 ألفا و100 جنيه.

- أسورة سلسلة أنيقة وفخمة عيار 18 قيراط، بسعر 12 ألف جنيه.

خاتم بنادورا

لقى خاتم بنادورا إعجاب الكثير من الفتيات، ويمكن تقديمه كشبكة زفاف، ويختلف سعر الخواتم التي لاقت شهرة كبيرة من قائمة باندورا، حسب لونها والمادة المصنوع منها، وتشمل ما يلي:

1- يبلغ سعر الخاتم المصنوع من الفضة الاسترليني، 85 دولار أي ما يعادل 2622 جنيها.

2- والمصنوع من المعدن المطلي بالذهب الوردي، 115 دولار أي ما يعادل 3 آلاف و550 جنيها.

3- أما سعر اللون الذهبي، المصنوع من الذهب عيار 14، 495 دولار أي ما يعادل 15 ألفا و275 جنيها.

الشبكة الفضة

شبكة فضة ايطالي عيار 925 مطلية ذهب عيار 18، مكونة من دبله تنجستين أمريكي أصلي للعريس، ودبلة للعروس وتوينز وخاتم وسعرها لا يتخطى الـ 3 آلاف جنيه، عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

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