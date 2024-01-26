بديل طبيعي يمكن إضافته لطعامك لخفض الكوليسترول الضار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

تعد نخالة الشوفان خياراً صحياً وطبيعياً لخفض الكوليسترول الضار LDL، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ووفقاً لموقع The healthالطبي، فإن نخالة الشوفان تحتوي على كمية عالية من الألياف الغذائية، بما في ذلك مادة "البيتا جلوكان" التي تساعد على خفض امتصاص الكوليسترول في الأمعاء.

وتناول 5-10 جرامات من نخالة الشوفان يومياً يمكن أن يساعد في خفض الكوليسترول الضار LDL بنسبة تصل إلى 10%.

ويمكن تناول نخالة الشوفان بطرق مختلفة، مثل إضافتها إلى الزبادي أو العصائر أو الشوربة أو الخبز، أو تناولها على شكل عصيدة.

ورقائق الشوفان تحتوي أيضاً على مادة "البيتا جلوكان"، ولكنها تحتوي على نصف الكمية الموجودة في نخالة الشوفان تقريباً.