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ركن للألعاب وورش حكي وتلوين ورسم داخل جناح الطفل بمعرض الكتاب (صور)

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ركن للألعاب وورش حكي وتلوين ورسم داخل جناح الطفل بمعرض الكتاب

شهد جناح الطفل داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، اليوم، إقبالا كثيفا من الأطفال وأولياء الأمور، الذين حضروا لمشاركة صغارهم، الأنشطة المتنوعة داخل الجناح، الذي يضم ورش حكي ورسم وتلوين، بجانب تخصيص ركن ألعاب للأطفال.

ورش حكي وتلوين ورسم داخل جناح الطفل بمعرض الكتاب

وخصص المجلس القومي للطفولة والأمومة، ورش حكي وتلوين وتوزيع جوائز على الأطفال داخل جناح الطفل، بجانب التلوين على أوجه الصغار.

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وركن للندوات وتوزيع هدايا على الأطفال لتشجيعهم على القراءة والمشاركة في الأنشطة المختلفة.

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ويضم معرض الطفل العديد من دور النشر والمكتبات المتخصصة في كتب الأطفال بمختلف أشكالها والتي تناسب جميع المراحل التعليمية.

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