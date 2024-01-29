ما هي اللحوم المزروعة وعلاقتها بالبرجر.. لن تصدق تأثيرها على صحتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

اللحوم المزروعة التي تنتج في المختبر من عدد قليل من الخلايا الحيوانية عبارة عن لحم حقيقي، لكنه لا يتطلب ذبح الحيوانات بالطريقة التقليدية، والفكرة منه إنشاء صناعة لحوم صديقة للبيئة وإنسانية، كما يعتقد بعض خبراء الصناعة أن هذه العملية التي تسمى الزراعة الخلوية هي موجة المستقبل، وذلك وفقًا لما ذكره موقع WEBMD.

طريقة صنع اللحوم المزروعة

تعتمد زراعة اللحوم على الخلايا الجذعية التي يأخذها العلماء في المختبر أو ما تُعرف باسم الخلايا الأساسية، من الحيوان، ثم يضعون الخلايا في سائل يحتوي على مواد مغذية لمساعدتها على التكاثر ووضعها في مفاعل حيوي، وهو جهاز معملي لنمو الكائنات الحية.

بمجرد أن يتطور اللحم غير المنظم، فإن الخطوة التالية هي جعله منتج لحوم واقعي، وتحاول الشركات إيجاد أفضل طريقة لإنتاج البرجر والناجتس وغيرها من المنتجات من اللحوم المستنبتة، كما يستخدم البعض "السقالات" المصنوعة من بروتين الصويا أو الجيلاتين أو مصادر أخرى لتشكيل اللحوم المزروعة في المختبر.

ما الوقت الذي تستغرقه هذه العملية؟

يعتمد الأمر على نوع الخلايا المستخدمة من أي حيوان، ويمكن أن تستمر من 2 إلى 8 أسابيع.

قد يؤدي استهلاك اللحوم دورًا في الإصابة بالأمراض المزمنة، ولكن يرى العلماء أنهم قادرون على ضبط كميات الدهون والكوليسترول في اللحوم المستنبتة، فإن العلم ليس واضحًا بشأن التأثير الذي يمكن أن تحدثه اللحوم المصنعة في المختبر على الصحة.

مخاوف من التأثيرات السلبية للحوم المزروعة

ومن جهته، ذكر موقع "news-medical" المخاوف الصحية من اللحوم المصنعة في المختبر، فهي لا تزال منتجا جديدا، وعواقبه على الصحة العامة غير معروفة، ولكن هناك احتمال لوجود خلل في تنظيم خطوط الخلايا، لأنه ليس من الممكن التحكم في عملية الاستنبات بشكل كامل.

أحد المخاوف الصحية المحتملة التي تبرز هي الخصائص المعززة لسرطان الخلايا التي تتكاثر بشكل كبير في المختبر، كما قد يكون استهلاك اللحوم المزروعة في المختبر والتي تحتوي على مثل هذه الخطوط الخلوية المعيبة آثار غير مبررة على جسم الإنسان، ولا تزال التأثيرات الدقيقة غير معروفة.

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