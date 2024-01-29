لن تصدق ما تفعله الشاورما في مستويات الكوليسترول والضغط.. مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الشاورما من الأكلات الشعبية المفضلة المنتشرة بأنواعها المختلفة وطرق إعدادها المتعددة، ولكن هل تعلم أن تناولها بانتظام يؤثر على مستويات الكوليسترول والضغط في الدم؟.

الشاورما لها تأثيرات على مستويات الكوليسترول والضغط، وفقا لما قالته الدكتورة شيماء فكري، أخصائية التغذية العلاجية وعضو الجمعية المصرية للتغذية العلاجية EASHTN، لـ"الخليج 365".

تأثير الشاورما على مستويات الكوليسترول

قالت أخصائية التغذية العلاجية إن الشاورما تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة، التي تتسبب في ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، موضحةً الشاورما التي تحتوي على الجلد أكثر ضررا لارتفاع مستويات الكوليسترول من التي لا تحتوي على الجلد.

التأثير على الضغط

وتابعت أنها غنية أيضا بكمية عالية من الصوديوم، الذي يؤدي إلى احتباس السوائل في الجسم، ما يزيد من حجم الدم ويزيد الضغط على جدران الأوعية الدموية.

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