بـ10 جنيهات.. خضار شعبي يقي من ارتفاع الكوليسترول وأمراض القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

الطماطم من الخضروات الأساسية في معظم الأطعمة، وهي غنية بالعديد من العناصر الغذائية المهمة، ما يجعلها من الخضراوات الصحية التي يمكن أن تسهم في تحسين الصحة العامة ولا يستغنى عنها أي بيت، وسعر الكيلو منها يصل لـ10 جنيهات داخل الأسواق.

ووفقا لما جاء في موقع "ويب ميد الطبي"، فإن الطماطم له العديد من الفوائد الصحية، لأنها غنية بمضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الأمراض.

الفوائد الصحية

تحتوي الطماطم على الليكوبين المضاد للأكسدة، والذي قد يوفر العديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب وبعض أنواع السرطان.

صحة الجلد

يدعم الليكوبين الموجود في الطماطم صحة البشرة عن طريق حمايتها من بعض الآثار الضارة الناجمة عن أضرار أشعة الشمس، بالإضافة لفيتامين أ، الموجود أيضا في الطماطم، يعزز صحة الجلد.

الوقاية من السرطان

قد يقلل اللايكوبين من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا والقولون والمستقيم والمعدة، وقد تؤدي مضادات الأكسدة إلى إبطاء نمو الخلايا السرطانية.

صحة العظم

يلعب الكالسيوم وفيتامين K الموجود في الطماطم دورا في تقوية وإصلاح العظام، بما في ذلك أنسجة العظام.

صحة القلب

تحتوي الطماطم على فيتامين ب والبوتاسيوم، مما قد يقلل من مستويات الكوليسترول في الدم ويخفض ضغط الدم.

صحة العين

يدعم فيتامين أ الموجود في الطماطم بنية العين وقد يحسن الرؤية الليلية للأشخاص الذين يعانون من ضعف البصر.

يحسن الكوليسترول

تحتوي الطماطم على البوتاسيوم، وهو عنصر مهم لحماية القلب وتنظيف الشرايين، وبالتالي تحسن من الكوليسترول الضار بالجسم.

اقرأ أيضًا:

3 أمراض تسبب جلطات القلب والدماغ.. مش هتحس بأعراضها

لن تصدق.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول جلد الفراخ؟

بـ5 جنيه.. طعام موجود في كل بيت يخفض ضغط الدم على الفور

هذا ما يحدث لجسمك والكوليسترول عند تناول رغيف حواوشي.. لن تتوقع

تحمي من السكتة الدماغية.. 5 أطعمة تقي من أمراض القلب وتخفض الكوليسترول