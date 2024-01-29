أرقام بملايين الدولارات.. قصة أغلى 5 طوابع في العالم (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

الطوابع، بعيدًا عن كونها أدوات بريدية، تعمل بمثابة لوحات فنية مصغرة تعكس الفن والتاريخ والحكايات النادرة.

وتحمل هذه القطع الصغيرة اللاصقة من الورق قيمة هائلة لهواة جمع الأشياء النادرة والمستثمرين، وتجذب الانتباه لجمالها وأهميتها التاريخية وندرتها.

في هذا التقرير نتعمق في القصص وراء سبعة من الطوابع الأكثر قيمة في العالم، كل منها يلخص فصلًا فريدًا من تاريخ هواة جمع الطوابع، بحسب timesofindia.

الكتلة الحمراء المكونة من أربعة طوابع

تعد كتلة Red Revenue المكونة من أربعة طوابع وورقة مكونة من 25 طوابع تنين كبير مكونة من 5 طوابع نادرة وقيمة من أسرة تشينج الصينية.

تم إصدارها في عام 1897 كإجراء طارئ عندما نفدت الطوابع العادية، تحتوي الطوابع على طبعة فوقية حمراء من الفئة على طابع الإيرادات الذي يحتوي على تنين كبير.

تعتبر الكتلة المكونة من أربعة والورقة المكونة من 25 قطعة جواهر تاج الطوابع الصينية وقد تم بيعها بملايين الدولارات في المزادات، بيعت بمبلغ 18.8 مليون دولار في عام 2009.

غطاء الكرة مع موريشيوس 1red

الغطاء الكروي ذو اللون موريشيوس 1 الأحمر هو غطاء فريد وتاريخي يحمل أول طابعين لموريشيوس، صدرا عام 1847.

تُعرف الطوابع باسم طوابع "مكتب البريد" لأنها تحتوي على عبارة "مكتب البريد" على اللوحة اليسرى، بدلا من عبارة "مؤجلة الدفع" الصحيحة.

تحمل الطوابع صورة للملكة فيكتوريا وسفينة شراعية، تم إرسال الغلاف من موريشيوس إلى بوردو، فرنسا، في عام 1847 وهو الوحيد المعروف بوجود كلا الطوابع.

تم بيعها مقابل 11.94 مليون دولار في عام 2021، ما يجعلها واحدة من أغلى العناصر التي تم بيعها لهواة جمع الطوابع على الإطلاق.

جيانا البريطانية 1C أرجواني

إن طابع جيانا البريطانية 1c الأرجواني هو طابع أسطوري تم إصداره في جيانا البريطانية (جويانا حاليًا) في عام 1856.

وهو المثال الوحيد الباقي لإصدار مؤقت تمت طباعته محليًا عندما نفدت الطوابع العادية، تمت طباعة الختم باللون الأسود على ورق أرجواني وله تصميم أولي لسفينة وشعار المستعمرة.

عليها ختم بريدي مستطيل والأحرف الأولى من اسم موظف البريد الذي باعه، كان الطابع مملوكًا لبعض أشهر هواة جمع التحف في العالم، بما في ذلك فيليب فون فيراري، وآرثر هند، وستيوارت فايتسمان، تم بيعه بمبلغ 8.3 مليون دولار في عام 2021، ما يجعله الطوابع الأكثر قيمة في العالم من حيث الوزن والحجم.

غطاء بوردو" مع موريشيوس 2d الأزرق (XXII) وموريشيوس 1d الأحمر (XXI)

"غلاف بوردو" مع لون موريشيوس 2d الأزرق (XXII) وموريشيوس 1d الأحمر (XXI) هو غلاف نادر وتاريخي آخر يحمل أول طابعين لموريشيوس، صدرا في عام 1847.

وتعرف الطوابع أيضًا باسم طوابع "مكتب البريد" ، لكن لها مواضع وظلال مختلفة عن تلك الموجودة على غطاء الكرة.

تم إرسال الغلاف من موريشيوس إلى بوردو، فرنسا، في عام 1847 وهو الوحيد المعروف بوجود كلا الطوابع في زوج أفقي، وقد بيعت بمبلغ 4 ملايين فرنك سويسري في عام 1993، مسجلة رقما قياسيا عالميا في ذلك الوقت.

لقد كانت مملوكة لبعض من أبرز هواة جمع التحف في العالم، بما في ذلك ألفريد ليختنشتاين، وموريس بوروس، وهيرويوكي كانا.

كتلة جيني

كتلة جيني المقلوبة المكونة من أربعة هي ختم خطأ شهير وقيم أصدرته الولايات المتحدة في عام 1918.

يصور الختم طائرة كيرتس JN-4 ذات السطحين، المعروفة أيضًا باسم "جيني"، في وسط إطار أحمر وأزرق.

حدث الخطأ عندما تمت طباعة ورقة واحدة مكونة من 100 طابع وكان المستوى مقلوبًا.

تم بيع الطوابع إلى جامع يُدعى ويليام تي روبي، والذي باعها لاحقًا إلى تاجر، تم تقسيم الطوابع وبيعها بشكل فردي أو في كتل على مر السنين.

الكتلة المكونة من أربعة هي القطعة الوحيدة التي تحتوي على رقم لوحة لوحة الطباعة، مقلوبًا أيضًا، على هامش الورقة.

تم بيعها مقابل 2.7 مليون دولار في عام 2005، ما يجعلها أغلى قطعة لهواة جمع الطوابع تم بيعها على الإطلاق في الولايات المتحدة.

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