دراسة: الوسواس القهري يزيد خطرالوفاة المبكرة بنسبة 82%

محمد اسماعيل - القاهرة - أشارت دراسة جديدة أجراها باحثون في معهد كارولينسكا بالسويد إلى أن، الأشخاص الذين يعانون من اضطراب الوسواس القهري أكثر عرضة للوفاة مبكراً بنسبة 82%.

وكشف الباحثون أن الذين يعانون من الوسواس القهري يموتون في عُمر مبكر مقارنة بمن لا يعانون منه، 69 عاماً مقابل 78 عاما، وفقا لما جاء في موقع "مديكال إكسبريس".

استخدم الباحثون سجلات السكان السويدية، لمقارنة بيانات 61378 شخصاً تلقوا تشخيص الوسواس القهري مع بيانات 613780 شخصاً لا يعانون منه.

- أسباب الوفاة

وأشاروا إلى أن هناك عدة أسباب محتملة لارتفاع معدلات الوفيات بين المصابين بالوسواس القهري.

ووجدوا أن الأشخاص الذين يعانون من الوسواس القهري كانوا أكثر عرضة للإصابة بأمراض الرئة بنسبة 73%، والاضطرابات العقلية والسلوكية بنسبة 58%، وأمراض الجهاز البولي والتناسلي بنسبة 55%، وأمراض الغدد الصماء والتغذية والتمثيل الغذائي بنسبة 47%، وأمراض الجهاز البولي والأوعية الدموية بنسبة 33%، والجهاز العصبي بنسبة 21%، والجهاز الهضمي بنسبة 20%.

ومن بين الأسباب غير الطبيعية للوفاة، كان الانتحار هو المساهم الرئيسي في زيادة معدل الوفيات، حيث بلغ 5 أضعاف بين حالات الوسواس القهري.

إضافة إلى، الذين يعانون من الوسواس القهري أكثر عرضة للوفاة بسبب الحوادث بنسبة 92%، بما في ذلك حوادث المرور أو السقوط.

ويؤثر الوسواس القهري على حوالي 2% من السكان، ويعاني الأشخاص المصابون بهذه الحالة من أفكار مزعجة ومتكررة، مثل: الخوف من التعرض للتلوث، أو أن يصبحوا عدوانيين تجاه الآخرين.

ويشعر المصابون بالوسواس القهري بأنهم مضطرون لأداء طقوس معينة لتقليل الانزعاج الذي تسببه الأفكار مثل: التنظيف، أو التكرار لطقوس معينة، أو التحقق من مصداقية الأشياء.

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