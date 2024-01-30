لا ترميه بعد الآن.. قشر هذه الفاكهة يحميك من السرطان و أمراض القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

عادة ما يتخلص الأشخاص من قشور الفاكهة، دون معرفة أهميتها المذهلة، حيث تقي من خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان وغيرها من التأثيرات الصحية الإيجابية، مثل قشر البرتقال.

لذا في هذا الصدد، إليك طريقة استخدام قشر البرتقال، وتأثيره على صحة الجسم، وفقًا لما ذكره موقع manipalhospitals، Healthline.

أن قشور البرتقال لها فوائد صحية مضاعفة من الجزء الداخلي للفاكهة، حيث تحتوي القشور على مركبات الفلافونويد، مثل فلافونات بولي ميثوكسي والهيسبيريدين، وغيرها من المواد الكيميائية النباتية المفيدة بشكل كبير على الصحة.

تعد الفلافونويد من مركبات مضادة للأكسدة التي تساعد في الوقاية من الأمراض المزمنة مثل السرطان، وأمراض القلب.

تعزيز صحة القلب

تحتوي قشور البرتقال على الهسبيريدين، من مضادات الأكسدة التي تساعد في الحفاظ على ضغط الدم معتدل، كما تحارب المستويات المرتفعة من الكوليسترول الكلي، والضار بالتحديد، مما يقي من انسداد الشرايين وحدوث خلل في وصول الدم المحمل بالأكسجين إلى عضلة القلب، والوقاية من الأزمات القلبية، وأمراض القلب المختلفة والحفاظ على صحة الأوعية الدموية.

محاربة السرطان

تساعد قشور البرتقال على إبطاء نمو الخلايا السرطانية، من خلال محاربة الجذور الحرة التي تنشط هذه الخلايا، كما يمكن أن تقلل قشور البرتقال من خطر الإصابة بسرطان الخلايا الحرشفية، وهو نوع قاتل من سرطان الجلد.

كما الحرص على استخدامه بشكل منتظم يقلل أيضًا من خطر الإصابة بسرطان الرئة وسرطان الجلد مقارنة بأولئك الذين يأكلون البرتقال فقط من الداخل.

طريقة استخدامه

1- غسل القشور جيدًا.

2- تركها حتى تجف.

3- إضافتها على السلطة.

4- بشرها على الأطعمة عند طهيها.

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