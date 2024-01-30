فعلها 127 مرة.. رجل يأكل في المطاعم بطريقة غريبة دون دفع الحساب- وهذا ما حدث له

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

أصبح رجل يبلغ من العمر 58 عاما مصدر إزعاج لأصحاب المطاعم في مدينة دلفت الهولندية، بعد تناوله الطعام دون أن يدفع الحساب ما لا يقل عن 127 مرة في السنوات القليلة الماضية.

وبحسب odditycentral، تم استدعاء الشرطة في ديلفت إلى مطعم، حيث زُعم أن رجلاً كان يحاول التهرب من دفع الفاتورة عن طريق تزوير حالة طبية.

وفقًا لمايك هوجيفين، النادل في المطعم الذي لم يذكر اسمه، لفت الرجل انتباهه عندما بدأ في شراء جولات من الناس وعرض مشاركة طعامه مع الجميع، لكنه أصبح مركز الاهتمام عندما بدأ يهز ذراعه اليسرى بشكل لا يمكن السيطرة عليه كما لو كان كان يعاني من سكتة دماغية، وتم استدعاء المسعفين، لكن بعد فحص الرجل أدركوا أنه يحاول خداعهم، ورفضوا نقله إلى المستشفى كما طلب.

وفي مواجهة رفض المسعفين، نقل الرجل في سيارة الإسعاف الخاصة بهم، اقترب صاحب المطعم من العميل البالغ من العمر 58 عامًا بشأن الفاتورة، ولكن عندما رأى أنه قد مر للتو بسكتة دماغية خفيفة، اقترح أن يقوموا بتسوية الأمر بسعر معقول.

ووافق العميل، ولكن بينما كان يعطي صاحب المطعم اسمه وعنوانه، تدخل أحد المسعفين، مدعيًا أنه أعطاهم اسمًا وعنوانًا مختلفين قبل لحظات فقط.

وقال هوجيفين: "لقد اعتقد أنه يمكنه الهروب من دفع الفاتورة التي تزيد قيمتها عن مائة يورو (108 دولارات) من خلال التظاهر بأنه شخص مريض".

وبناء على نصيحة عامل الإسعاف، اتصل صاحب المطعم بالشرطة، قاموا بفحص جيوبه لتحديد هويته، وعند فحص ملفه في المحطة، أدركوا أنه كان "قرصان طعام سيئ السمعة" كان يرهب المطاعم المحلية لسنوات، وكان هناك ما لا يقل عن 127 شكوى ضده بسبب تناوله الطعام في المطاعم دون أن يدفع، لكن رغم الدعوى المدنية المرفوعة ضده، لم يتمكن أحد من إيقافه.

ليس من الواضح ما إذا كان قرصان الطعام لا يزال رهن الاحتجاز، أو ما إذا كان هناك أي طريقة لإجباره على دفع آلاف اليورو المستحقة لأصحاب مطاعم ديلفت.

وبسبب قوانين الخصوصية الشخصية، فإن أصحاب المطاعم الآخرين لا يعرفون حتى اسم الرجل أو شكله، حتى يتمكنوا من حماية أنفسهم منه.

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