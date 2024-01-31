6 علامات تظهر في جسمك تشير إلى قرب إصابتك بأزمة قلبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

النوبات القلبية (احتشاء عضلة القلب) تحدث نتيجة انسداد في أحد الأوعية الدموية في قلبك، وهذا يعني أن الدم لا يمكن أن يصل إلى هذا العضو المهم، وبدون دم تبدأ عضلة القلب في الموت.

وهذا يعطل تدفق الدم في جميع أنحاء جسمك، ويمكن أن تكون النوبات القلبية قاتلة إذا لم يتم علاجها بسرعة.

وبعض النوبات القلبية قد تحدث بشكل مفاجئ أو تدريجي، لكن لا تكون العلامات واضحة، وفقا لموقع "health".

العلامات التي تظهر على الجسم:

ضغط أو ضيق في صدرك.

ألم في ذراعك أو فكك أو رقبتك أو ظهرك.

التعرق البارد.

حرقة المعدة أو عسر الهضم.

ضيق التنفس.

الغثيان أو القيء.

التعب غير عادي.

الفئات الأكثر عرضة:

مرضى السمنة.

المصابين بـ داء السكري.

المدخنين.

مرضى القلب أو المصابين بنوبة قلبية سابقة.

ارتفاع ضغط الدم أو الكوليسترول.

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