4 أسباب لن تتوقعها.. لماذا يشعر بعض الأشخاص بالبرودة أكثر من غيرهم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - يشعر بعض الأشخاص بالبرودة في الشتاء أكثر من غيرهم، لكن هل تعرف ما الأسباب وراء ذلك؟.

وبحسب موقع onlymyhealth، فإن هناك 5 أسباب تجعل بعض الأشخاص يشعرون بالبرودة أكثر من غيرهم، كالتالي:

السن

في الطقس البارد يعاني كبار السن من ضعف المناعة، وقد يكون من الصعب عليهم التحكم في درجة حرارة الجسم، لذلك يشعرون بالبرودة.

النحافة

الأشخاص الأكثر نحافة يشعرون بالبرودة أكثر من الذين لديهم أجسام أثقل قليلًا، لأن الأجسام الأثقل تحتوي على طبقات دهنية أكثر توفر الدفء الطبيعي .

الحالات الطبية الأساسية

كل شخص يعاني من الحالات الطبية الأساسية مثل مرض السكري، يمكن أن يشعر بالبرودة أكثر من غيره.

تناول بعض الأدوية

تناول بعض الأدوية يمكن أن يؤثر على درجة حرارة الجسم، ويشعرك بالبرودة، على سبيل المثال: المهدئات، أدوية ضغط الدم، الأدوية النفسية.

نصائح مهمة لمحاربة البرودة

احرص على تغطية أذنيك ووجهك ويديك وقدميك بملابس دافئة.

قم بارتداء السترات الصوفية الدافئة.

تناول المشروبات والأطعمة الساخنة.

ممارسة الرياضة للحفاظ على نشاط الدورة الدموية.

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